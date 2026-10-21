V Brně-Líšni vznikla pětikoalice, starostou bude 23letý lidovec Chaloupka

Koaliční smlouvu na příští čtyři roky podepsali v brněnské městské části Líšeň lidovci, ODS, TOP 09 s nezávislými kandidáty, Sousedé z Líšně, ANO a STAN. Koalice měla mít 17 mandátů v zastupitelstvu o 29 členech. Bude jich mít však 16, protože jedna zastupitelka se rozhodla s koalicí nespolupracovat. Starostou se stane třiadvacetiletý Michal Chaloupka, který bude nejmladším starostou brněnské městské části, uvedla v tiskové zprávě tajemnice KDU-ČSL pro Brno-město Bohumila Mifková. Rada městské části bude mít devět členů a tři místostarosty.
Volby v Líšni, kde žije zhruba 26.000 obyvatel, vyhrálo uskupení Váš starosta a občané pro Líšeň vedené dosavadním starostou Břetislavem Štefanem. Získalo 36,57 procenta hlasů a 12 mandátů. Končí v opozici. Štefan v krátkém videu na facebooku řekl, že budou i nadále hájit zájmy občanů, z opozice to však podle něj bude těžší.
Budoucí starosta Chaloupka (KDU-ČSL) uvedl, že voliči si přáli změnu, k níž jim dali mandát. Poznamenal, že koalice nechce bořit to, co v Líšni funguje. "Chceme v dobrých projektech, které jsou již rozjeté, pokračovat a stavět na nich. Změnit chceme kulturu rozhodování a komunikaci s občany tak, aby bylo dopředu jasné, co se připravuje, kolik to stojí a kdo za to odpovídá," uvedl.
Chaloupka je zastupitelem Líšně od 19 let, v posledním volebním období pracoval i ve finančním výboru. Doplnil, že svůj věk vnímá jako výhodu a na radnici přináší nový pohled. "K tomu mám kolem sebe tým expertů, bývalých i současných starostů, lékařů, právníků a lidí s dlouholetou životní zkušeností," řekl Chaloupka.
Prvním místostarostou se stane Martin Příborský (ODS), na starosti bude mít dopravu, energetiku, revitalizaci náměstí Karla IV. a přípravu sportovní haly. Druhým místostarostou bude Ondřej Zendulka (Sousedé z Líšně), jemuž připadne životní prostředí a veřejný prostor, školství, podpora spolkové činnosti nebo transparentní komunikace. Investice a opravy bytového a nebytového fondu, bytovou politiku, modernizaci polikliniky Horníkova a sport bude mít v gesci třetí místostarostka Iva Kremitovská (ANO).