V Brně-Maloměřicích se po volbách změní vedení, většina starostů post obhajuje

Jedinou brněnskou městskou částí, kde se po říjnových komunálních volbách s jistotou změní vedení, jsou Maloměřice a Obřany. Stávající starostka Ludmila Kutálková (Pro Maloměřice a Obřany) sice kandiduje, ale post už neobhajuje. Nejisté je další působení starosty Kohoutovic Jakuba Hrušky (KDU-ČSL), který usiluje o post brněnského primátora, avšak v městské části kandiduje z druhého místa. V ostatních městských částech Brna jsou stávající starostové a starostky lídry kandidátek, zjistila ČTK z přehledu kandidátů na webu volby.gov.cz.
Kutálková vedla Maloměřice a Obřany poslední čtyři roky. Letos na kandidátce obsadila poslední místo. "Protože bych chtěla, aby naše občanská iniciativa pokračovala, ale já jsem nikdy neměla ambice být starostkou a být v politice. Stojím si za tím, co jsme udělali. Chci podpořit nové kandidáty a myslím, že mám za sebe skvělou zástupkyni," řekla ČTK Kutálková. Že se stala před čtyřmi roky starostkou, byla podle ní spíše náhoda, doplnila.
Hruška, který stojí v čele Kohoutovic, letos usiluje o post brněnského primátora. Na kandidátce v městské části je na druhém místě, lídryní je nynější místostarostka Eva Sychrová (KDU-ČSL). "Můj cíl je primátorské křeslo a mám radost, že vedle mě vyrostla paní místostarostka Sychrová, která je moje dobrá kamarádka. Je to moje statutární zástupkyně, která je připravena tu pozici starostky vykonávat," řekl ČTK Hruška.
Na dotaz, zda by o post starosty usiloval, pokud by se primátorem nestal, odpověděl, že to v současnosti není na pořadu dne. "Přišlo by mi nepoctivé kandidovat na starostu i na primátora. Ten primární cíl je primátor. Samozřejmě uvidíme, jak voliči rozdají karty, ale já počítám s tím, že primátorem budu," poznamenal Hruška.
Ve zbylých 27 městských částech starostové a starostky kandidují z prvních míst. To, že chtějí posty obhajovat, je podle politologa Michala Pinka z Masarykovy univerzity v Brně přirozené. "Otázka je, jestli obhajuje za stejnou stranu, nebo za někoho jiného. Na co čekám je, jestli třeba Hnutí Marka Viskota bude úspěšnější než Marek Viskot na kandidátní listině sociálních demokratů v minulosti," řekl ČTK Pink. Viskot je starostou brněnských Řečkovic. Politolog také podotkl, že "držitelé úřadu" mívají ve volbách výhodu.
Komunální volby budou 9. a 10. října spolu s prvním kolem senátních voleb. Voliči v Brně si zastupitele volí nejen na úrovni městských částí, ale i na úrovni magistrátu.