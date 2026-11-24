Popovídat si o svých problémech ve zpovědnici s terapeuty či známými osobnostmi nebo ochutnat nevšední jídla, třeba banán v rohlíku, mohou lidé od začátku prosince na brněnském Římském náměstí na Vánočním festivalu zlozvyků. Akce, která je součástí programu Vánoce Brno, oživí prostor mezi Františkánskou a Masarykovou ulicí autorskými instalacemi a nabídkou k zastavení v předvánočním shonu. Celý program je zdarma a bezbariérový, aby zůstal přístupný všem, řekla dnes novinářům autorka konceptu, umělkyně Kateřina Šedá.
Projekt připravila městská část Brno-střed ve spolupráci s neziskovou organizací Renadi a architektonickým studiem Peer Collective. Hlavním cílem projektu je vytvořit prostor pro sdílení a otevřené rozhovory o každodenních starostech. "Lidé se každé dopoledne až do Štědrého dne budou moci setkat s terapeuty, psychology, astrology, známými osobnostmi nebo lidmi s vlastní zkušeností s náročnými životními situacemi. Odpolední program nabídne rozhovory s umělou inteligencí i setkání s vybranými hosty," uvedla Šedá.
Zájemci o individuální konzultaci s odborníky se musí předem zaregistrovat na webu nebo na stánku v Masarykově ulici. Novinkou letošního ročníku je gastronomická zóna Hříchy na talíři s pokrmy inspirovanými zlozvyky české kuchyně nebo nepřetržitá Vánoční linka podpory pro každého, kdo si potřebuje s někým promluvit. Doprovodný program včetně přednášek hostí také sousední kostel svaté Máří Magdalény.
Festival začne 1. prosince slavnostním zahájením v 16:00. "Mezi hosty prvního dne budou například brněnský biskup Pavel Konzbul a herec Jan Polívka. V sobotu 5. prosince se zapojí spisovatelka Kateřina Tučková a autorka festivalu," řekl místostarosta Brna-střed Libor Zabloudil (STAN).
Vánoční festival zlozvyků na Římském náměstí se loni konal poprvé. Festivalovými zpovědnicemi tehdy prošlo téměř 7000 lidí. Právě nejčastější témata, s nimiž se lidé svěřovali, se stala východiskem letošního programu.