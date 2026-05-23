Poutí smíření z Pohořelic na Brněnsku do Brna a programem sjezdu sudetských Němců na výstavišti dnes pokračoval festival Meeting Brno. Obou akcí se zúčastnily tisíce lidí. Pouť připomínající takzvaný pochod smrti Němců odsunutých z Brna na konci května 1945 provázely protesty stovek lidí, památník pochodu smrti v Pohořelicích někdo v noci na dnešek pomaloval hákovými kříži. Sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se letos koná v Česku poprvé, má hlavní program na výstavišti dnes a v neděli.
Potomky sudetských Němců, kteří museli české země opustit po druhé světové válce, pozvali organizátoři festivalu Meeting Brno. Sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně rozděluje českou politickou scénu i společnost. Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v usnesení vyzvala organizátory akce k tomu, aby od jejího pořádání ustoupili. Poslanci opozice se jednání Sněmovny na protest nezúčastnili. Český prezident Petr Pavel a jeho německý protějšek Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření, kterou oba národy urazily po temné a bolestné kapitole dějin.
Pouti smíření, která má z Pohořelic zhruba 30 kilometrů a někteří lidé se k ní připojují až na poslední kilometr v Brně, se na konci zúčastnil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) i další čeští opoziční politici. I v Česku jsou lidé, kteří nechtějí silnou Evropu a smíření, řekl Vystrčil v proslovu. Před nimi je třeba se bránit, dodal. Pouť se uskutečnila poprvé pod hlavičkou festivalu Meeting Brno v roce 2016, rok poté, co se vedení Brna poprvé oficiálně omluvilo za divoký odsun německého obyvatelstva.
Při projevu v Pohořelicích mluvili němečtí politici - spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt (CSU) a bavorská ministryně rodiny, práce a sociálních věcí Ulrike Scharfová (CSU) a také předseda krajanského sdružení Bernd Posselt. Stejně jako ve čtvrtek a v pátek přišli také lidé, kteří proti přítomnosti sudetských Němců v Brně protestují. Často to byli stejní lidé, v Pohořelicích se jich sešlo zhruba 30. Pomalování památníku v Pohořelicích hákovými kříži policie prověřuje jako přečin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.
Před Mendlovým náměstím účastníci pouti prošli kolem dvou až tří stovek protestujících. Skandovali například "Česká republika na prvním místě", "Stop Sudetoněmeckému sjezdu" a také "Hanba, hanba" a "Táhněte zpátky". Podle transparentů se obávali toho, že sudetští Němci budou stále vznášet nároky na majetek zabavený na základě Benešových dekretů.
Na program sjezdu sudetských Němců na brněnském výstavišti se zaregistrovalo 1500 zájemců z české veřejnosti, kapacita se tak naplnila, řekla ČTK Markéta Beková z týmu festivalu Meeting Brno. Němců na Sudetoněmecké dny do Brna přijelo zhruba 1000. V pavilonu P na brněnském výstavišti dnes spolu účastníci hovořili, procházeli okolo stánků s jídlem i s knihami, šperky či jinými výrobky. Řada stánků připomínala někdejší sudetské regiony bývalého Československa a jejich obyvatele. V neděli program pokračuje a dopoledne přijede na výstaviště i bavorský premiér Markus Söder (CSU).
Setkání sudetských Němců v Brně začalo ve čtvrtek uctěním památku obětí holokaustu u pátého nástupiště hlavního nádraží, odkud za války odjížděly židovské transporty. V pátek se odehrálo symbolické setkání sudetských Němců a Čechů u společného dlouhého stolu na sousedské slavnosti u sochy Jošta na Moravském náměstí v Brně. Také na obě tyto akce přišli lidé, kteří se sjezdem v Brně nesouhlasí. Sjezd pokračuje do pondělka.