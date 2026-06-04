V Brně přistál záchranářský vrtulník s pacientkou na kruhovém objezdu

V Brně dnes musel přistát vrtulník záchranářů na kruhovém objezdu. Využil tak tuto náhradní přistávací plochu, protože heliport Fakultní nemocnice Brno, kde by přistál běžně, byl obsazený jiným vrtulníkem. ČTK to řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Vrtulník přistál na kruhovém objezdu v Kamenici, fakultní nemocnice je poblíž. "Zvolil náhradní přistávací plochu, kterou máme k tomuto účelu vytipovanou, protože heliport Fakultní nemocnice Brno byl obsazený," uvedla Bothová.
Uvedla, že záchranáři vrtulníkem přepravovali ženu, která se těžce zranila zřejmě po pádu v Rudickém propadání. "Je to tak, že když vrtulník přistane na náhradním místě, vyšleme k němu pozemní posádku, která si pacienta převezme a převeze do nemocnice, " doplnila Bothová.
To, že by vrtulník přistával na náhradním místě, se podle ní stává ojediněle. Kromě momentu, kdy je heliport obsazený, se tak může stát například tehdy, kdy by na heliportu foukal silný vítr a přistát by nešlo.