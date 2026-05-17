Na podporu Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) se dnes odpoledne v Brně sešlo asi 3000 lidí. V průvodu pochodovali centrem města. Počet lidí pro ČTK odhadl tajemník městské části Brno-střed Petr Štika. Obdobný průvod se dnes koná i v dalších krajských městech. Akci organizuje spolek Milion chvilek, jenž požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet.
Lidé se sešli na náměstí Svobody, tam jich bylo do 1000, poté vyšli přes Zámečnickou a Veselou na Joštovu a dál na Beethovenovu, kde má redakci Český rozhlas Brno. Ulici zaplnili celou. K vidění byly české vlajky, lidé měli transparenty s nápisy jako "Nejsme z tebe vyklepaní, Klempíři" nebo "ČT není Kostelec, nechci redaktory ze separátu". Cestou skandovali hesla jako "Svobodu médiím" či "My jsme s vámi."
Pochod pokračoval přes náměstí Svobody na Dominikánské náměstí. Tam řečníci upozornili mimo jiné na možné ohrožení svobody slova. Například novinář, publicista a spisovatel Luděk Navara uvedl, že umenšení této svobody někomu prospívá. "Sešli jsme se, abychom podpořili Českou televizi, Český rozhlas, média veřejné služby, ale trošičku cítíme, že jde o něco víc. Že když ztratíme možnost vybírat si z pořadů České televize nebo Českého rozhlasu, tak nejen budeme mít menší nabídku, ale ztratíme tím i část svobody. A nejen svobody volby, ale ztratíme i jakousi platformu pro další orientaci. Všechny nás to ochudí. To je ta věc, kterou cítíme, že ta svoboda slova je pro nás velmi cenná a její součástí jsou právě veřejnoprávní média," řekl.
Akce trvala asi hodinu a půl, lidé ji zakončili zpěvem české hymny.
Podle předlohy by Český rozhlas a Česká televize měly místo poplatků dostávat pevnou částku ze státního rozpočtu. Z něj Klempířův návrh stanovuje pro ČT na příští rok 5,74 miliardy korun. Letos televize hospodaří s 8,5 miliardy korun. ČRo by měl získat 2,07 miliardy korun, tedy o 400 milionů méně než v tomto roce z poplatků. Záměr kritizují odborníci, opozice i vedení obou médií. Pracovníci ČT a ČRo vstoupili 22. dubna do stávkové pohotovosti. Žádají vládu, aby od záměru upustila.
Spolek Milion chvilek letos v březnu zorganizoval na pražské Letné protivládní demonstraci, na kterou podle organizátorů dorazilo čtvrt milionu lidí. Účastníci demonstrace kritizovali vládu kvůli krokům týkajícím se veřejnoprávních médií, neziskového sektoru, kultury nebo kvůli velkému vlivu menších koaličních partnerů ANO, tedy SPD a Motoristů. V Praze se na začátku května na podporu ČT a ČRo sešly desítky tisíc lidí.