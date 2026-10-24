V Brně se na podporu ČT a ČRo sešlo několik tisíc lidí

Několik tisíc lidí dorazilo dnes odpoledne na brněnské náměstí Svobody, aby vyjádřilo nesouhlas s chystanými změnami ve financování veřejnoprávních médií. Tajemník městské části Brno-střed Petr Štika pro ČTK odhadl, že jich bylo asi 4000. Účastníci na asi hodinu a půl trvající akci přišli podpořit nezávislost České televize a Českého rozhlasu, které podle nich mají patřit občanům, nikoli politikům. Veřejnoprávní média by měli platit občané, řekla ČTK za pořadatelský spolek Milion chvilek pro demokracii Marija Wazi. Koaliční poslanci v noci na dnešek poslali návrh na zrušení poplatků do druhého čtení navzdory odporu opozice.
Akce začala v 16:30, předtím kolem 16:00 na náměstí postávaly desítky lidí. Někteří z nich měli české vlajky, jiní transparenty s nápisy jako "Média nedáme", "Babiš končí tak kope" či "Média nemají patřit politikům". Lidé na akci stáli i přes tramvajové koleje, které tak měly dočasnou výluku. Na podiu se vystřídalo několik řečníků, kteří hovořili především o demokracii, o svobodě médií a nutnosti zachování současného stavu financování. Lidé živě reagovali, skandovali například "Média nedáme", nebo "Máme toho dost!" Ke konci před 18:00 zazněla státní hymna.
Pořadatelé akce v pozvánce uvedli, že v současné situaci nejde o pouhou technickou úpravu pravidel, ale o klíčový krok k udržení svobodných a nezávislých médií. "Nejde o drobnou technickou změnu. Jde o to, jestli budeme mít i v budoucnu média, která mohou svobodně informovat, kontrolovat moc a poskytovat ověřené informace všem bez rozdílu. Proto se dnes scházíme. Pokojně, důstojně a společně," uvedli.
"Vláda říká, že jen plní sliby a že lidem ušetří. Tak si to řekněme na rovinu. Platit budeme dál. Jen ne poplatkem, ale z daní. A o tom, kolik televize a rozhlas dostanou, bude každý rok rozhodovat vláda. Podle návrhu jim rovnou vezme 1,4 miliardy ročně. Dnes platíme my, a proto se nás média nemusí bát. Zítra bude platit vláda. A kdo platí, ten poroučí," uvedla Wazi.
Spolek Milion chvilek svolal protest proti zrychlenému jednání Sněmovny o převodu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na stát i na nedělní odpoledne od 16:00 na pražské Staroměstské náměstí. Ve videu zveřejněném na facebooku spolku to řekl jeho předseda Mikuláš Minář.
Pracovníci ČT a ČRo v reakci na dění ve Sněmovně vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Opozice mluví o zestátnění ČT a ČRo a o ohrožení nezávislosti médií. Kvůli formě, jakou koalice projednávání prosadila, se opozice chystá obrátit na Ústavní soud a Evropskou komisi.
Návrh novely, který předpokládá zrušení poplatků pro ČT a ČRo a jejich financování ze státního rozpočtu, nakonec Sněmovna po vyhroceném jednání poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení dnes ve 4:36. Opozice zamítnutí návrhu ani vrácení vládě k přepracování neprosadila. Avizovala však, že bude proti návrhu bojovat v dalším legislativním procesu.
Česká televize (ČT) by podle návrhu měla v příštím roce získat z rozpočtu v měsíčních platbách celkem 5,74 miliardy korun, o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Vedení ČT už varovalo, že návrh považuje do velké míry za likvidační. Český rozhlas by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy o zhruba 400 milionů méně.