V Brně se uskuteční sjezd sudetských Němců, očekávají se protesty

Autor: ČTK
  9:03aktualizováno  9:03
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Brno hostí od čtvrtka do pondělka sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), v Česku se koná poprvé. Potomky sudetských Němců, kteří museli české země opustit po druhé světové válce, pozvali organizátoři festivalu Meeting Brno. Přijedou také němečtí a rakouští politici. Akce vyvolává kontroverze, očekávají se protesty.

Zatímco prezident Petr Pavel poskytl festivalu Meeting Brno záštitu, Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů vyzvala organizátory k tomu, aby od pořádání akce se sudetskými Němci ustoupili. Sjezd se přesto uskuteční podle plánu.

Ve čtvrtek se představitelé SdL zúčastní piety za oběti holokaustu na brněnském hlavním nádraží. Pořadatelé Meetingu Brno pozvali také "Wintonovy děti" Evu Paddockovou a Milenu Grenfell-Bainesovou, které před hrůzami koncentračních táborů zachránil Nicholas Winton. Účast přislíbil také Wintonův syn Nick.

V pátek je na programu například setkání u dlouhého stolu na Moravském náměstí, v sobotu vyjde z Pohořelic do Brna Pouť smíření, která připomíná divoký odsun Němců. Na poslední kilometr pouti z Vídeňské na Mendlovo náměstí se připojí také stovky lidí, kteří nepůjdou celou trasu. Chtějí vyjádřit podporu organizátorům.

Účast na Pouti smíření ohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) i další opoziční politici. Vystrčil uvedl, že chce podpořit nejen činnost organizátorů festivalu, ale i kroky vedoucí ke smíření a dialogu v duchu česko-německé deklarace.

Program Sudetoněmeckých dnů na brněnském výstavišti začne v sobotu, hlavní vystoupení budou v neděli, kdy promluví například bavorský premiér Markus Söder, jenž se poté setká na Pražském hradě s prezidentem Pavlem. Sjezd sudetských Němců byl vždy nabídkou ke smíření s Čechy, letos to platí obzvlášť, uvedl Söder. Do Brna se chystá i spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt.

Výstaviště je pro návštěvníky přístupné po registraci na webu. Pořadatelé na zajištění bezpečnosti spolupracují s policií a bezpečnostní agenturou. V pondělí program sjezdu SdL uzavře pieta za oběti nacismu v Kounicových kolejích, kde nacisté popravovali české vlastence.

Od čtvrtka do neděle registruje městská část Brno-střed několik ohlášených protestů proti sjezdu SdL. Největší účast, asi 1500 lidí, očekávají pořadatelé nedělní akce. Centrem města od hlavního nádraží na Dominikánské náměstí projde protestní průvod, pak se před Novou radnicí uskuteční demonstrace.

Meeting Brno se profiluje jako festival otevřeného dialogu a porozumění, vytváří prostor pro sdílení příběhů, hledání společných cest a překonávání hranic. Dialog se podle organizátorů musí týkat i česko-německých vztahů a událostí nejen za války, ale také bezprostředně po ní. Řada historiků i dalších odborníků uvedla, že obavy z revize poválečného uspořádání nebo prolamování takzvaných Benešových dekretů nejsou důvodné. Konání sjezdu podpořila i Česká biskupská konference.

Brněnské zastupitelstvo vzalo konání akce na vědomí, výslovně ji podpořila primátorka Markéta Vaňková (ODS). Některých programových bodů se zúčastní náměstci primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL) a Robert Kerndl (ODS).

Sněmovna o sjezdu SdL hlasovala na podnět SPD, usnesení podpořili také poslanci ANO a Motoristů. Jednání se nezúčastnila opozice ani mnozí členové vlády. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl Deníku.cz, že usnesení, kterým Sněmovna vyzvala ke zrušení brněnského sjezdu SdL, podrobně nečetl. Zdůraznil ale, že usnesení není negativní směrem k Německu. Prostřednictvím německého velvyslance se podle svých slov snažil působit na německé politiky, aby na akci do Česka nejezdili. Obává se problémů, které může akce vyvolat.

Jihomoravští policisté v souvislosti se sjezdem sudetských Němců v Brně evidují několik případů výhrůžek organizátorům, vyhodnotili je jako přestupky.

