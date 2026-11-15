Zájemci si i letos mohou v Brně koupit místo klasického vánočního stromku alternativní jedli bělokorou v květináči, kterou lze na jaře zasadit. Prodej v obchodech začne v pondělí, ekologové jich nachystali asi 1000 kusů, přibližně o 100 víc než loni. Cena zůstala stejná jako loni, tedy 169 korun. ČTK to řekla Helena Továrková, ředitelka Nadace Veronica, která projekt zajišťuje.
Hlavním prodejním místem budou dobročinné obchody Nadace Veronica Pekařská 38 a Palackého třída 25 v Brně, otevřeno mají od pondělí do pátku od 09:00 do 18:00. Jedličky lidé koupí i na pracovištích Lipky Rozmarýnová, Lipová a na Jezírku a též v Ekocentru Brno Písečník a v Rezekvítku na Štolcově.
První jedličky si letos lidé mohli koupit o tomto víkendu na stánku Nadace Veronica na veletrhu Kniha Brno na brněnském výstavišti. "Prodej v obchodech startuje v pondělí 16. listopadu, další organizace začínají 23. listopadu a my v Nadaci Veronica prodáváme až do 23. prosince, pokud se jedličky nevyprodají dříve," uvedla Továrková.
Stromečky i letos pocházejí ze školek Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Od sběru šišek se semeny po vypěstování půlmetrové jedličky uplyne ve školce šest let. Ke každému zakoupenému stromku obdrží lidé návod. "Jedlička má co nejdéle zůstat v chladu, třeba na balkoně, v zahradě, ve studené chodbě, na dvorku. Zemina v květináči musí být stále vlhká, k zalévání se hodí odstátá či dešťová voda. Před přenesením do vytápěné místnosti je třeba stromek zvykat. Umístit jej na den dva do nevytápěné místnosti, třeba garáže či chodby," popsala péči o stromek Petra Packová za Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.
Pokud lidé při péči o zakoupenou jedličku nic nezanedbají, stromeček se může vrátit do lesa při jarní výsadbě v sobotu 20. března 2027 u arboreta Křtiny.
Jedličky v květináči nabízí brněnské ekologické organizace od Vánoc 1998. Smyslem projektu je vracet zpět do brněnských lesů původní druh jedli bělokorou a poskytnout lidem radost z péče o stromek a z výsadby. Za celou dobu se tak v okolí Brna vysadily tisíce jedlí.