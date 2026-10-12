Zastupitelem domovských Velatic už nebude jihomoravský hejtman, šéf KDU-ČSL a nově také senátor ve vyškovském obvodu Jan Grolich. Na kandidátce do devítičlenného zastupitelstva byl na posledním místě, chtěl jen podpořit starostu Tomáše Šenkyříka, napsal dnes ČTK Grolich. Ve Velaticích zvítězila kandidátka lidovců a nezávislých vedených Šenkyříkem, získali šest křesel, kandidátka Hasiči má tři mandáty.
"Počítal jsem s tím, chtěl jsem jen podpořit našeho starostu a lidem dát jasně najevo, že když kandiduji do Senátu, nebudu už v zastupitelstvu. Starostovi jsem ale připraven pomáhat, stejně jako všem ostatním v mém obvodu," uvedl Grolich. V minulých volbách do obecních zastupitelstev Grolich ve Velaticích kandidoval z druhého místa, stal se členem zastupitelstva a zastával také post předsedy finančního výboru.
Grolich se o víkendu stal senátorem ve vyškovském obvodu. Byl zvolen v prvním kole, získal podporu 63,34 procenta voličů. Ve Velaticích jej podle dat Českého statistického úřadu volilo přes 82 procent voličů. Jeho protikandidátka Petra Absolonová za ANO získala necelých 30 procent hlasů, Jaroslav Fládr za Přísahu zhruba 6,7 procenta hlasů.
Poprvé byl zvolen zastupitelem Velatic v roce 2010, stal se starostou a byl jím až do roku 2020, kdy se po krajských volbách stal jihomoravským hejtmanem. Ve funkci jej nahradil Tomáš Šenkyřík, který bude i po letošních volbách ve funkci zřejmě pokračovat.
Velatice leží asi deset kilometrů východně od Brna. Žije tam 765 obyvatel.