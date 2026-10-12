V Brně-sever se rýsuje možná koalice hnutí SOL, lidovců a koalice Tým Sever

V městské části Brno-sever by mohla vzniknout koalice vítězného hnutí SOL současného starosty Martina Malečka, lidovců a koalice ODS, TOP 09, Pirátů a Fakt Brno, která kandidovala jako Tým Sever. ČTK to řekl starosta Maleček. Po volbách v roce 2022 v Brně-sever utvořilo koalici hnutí SOL s lidovci a ODS, která tehdy kandidovala samostatně.
Hnutí SOL získalo přes 40 procent hlasů a 15 mandátů v zastupitelstvu, které má 35 členů. "Nás výsledek těší, protože jsme si před čtyřmi lety mysleli, že se to nedá zopakovat, a ještě jsme to vylepšili," řekl Maleček. Minulé volby hnutí SOL získalo zhruba 38,7 procenta hlasů. Pokud by se Maleček stal znovu starostou, byl by v čele radnice čtvrté volební období.
Na vytvoření koalice v Brně-sever Maleček nespěchá. "Potkáme se a budeme ladit ty věci, které je potřeba si říct, jestli se na nich shodujeme," řekl.
Kandidátka Tým Sever, kterou utvořili zástupci ODS, TOP 09, Pirátů a hnutí Fakt Brno, získala pod vedením dosavadního místostarosty městské části Martina Basela 22,7 procenta hlasů a devět mandátů. Z druhého místa kandidátky se do zastupitelstva dostala i Klára Chládková, která je dcerou bývalého premiéra a šéfa ODS Petra Fialy. Doposud v městské části působila jako členka komise sociálních věcí a zdravotnictví. Občanští demokraté před čtyřmi lety kandidovali v městské části samostatně, tehdy získali 12,5 procenta hlasů a čtyři mandáty.
S bezmála 16,5 procenta hlasů a šesti mandáty skončili letos na třetím místě lidovci, v čele jejich kandidátky byl místostarosta městské části Martin Glogar. Druhé místo lidovecké kandidátky obsadila Kateřina Basel, manželka místostarosty Basela. Spolu s manželem se dostala i do městského zastupitelstva.
Kromě těchto tří uskupení se do zastupitelstva městské části dostalo také hnutí ANO, které získalo 12,9 procenta hlasů a pět křesel. Stejně jako na brněnském magistrátu nebo v brněnských Židenicích, i zde zřejmě skončí v opozici.
Brno-sever s více než 48.000 obyvateli patří mezi nejlidnatější a největší městské části Brna.