V Brně-sever vznikla koalice tří uskupení, starostou zůstává Maleček

Koaliční smlouvu pro nadcházející volební období v městské části Brno-sever podepsali zástupci vítězného Hnutí SOL, lidovců a koalice ODS, TOP 09, Pirátů a Fakt Brno, která kandidovala jako Tým Sever. ČTK to dnes řekl starosta Martin Maleček z Hnutí SOL, který bude ve funkci pokračovat. Koalice bude mít v zastupitelstvu o 35 členech 30 hlasů. Do opozice míří hnutí ANO s pěti mandáty. Po volbách v roce 2022 utvořilo koalici v Brně-sever Hnutí SOL s lidovci a ODS, která tehdy kandidovala samostatně.
"Dohodli jsme se, máme koaliční smlouvu. Předpokládáme, že budeme pokračovat v nastavené spolupráci a budeme rozvíjet to, co máme rozběhnuté. Není mezi námi asi žádný rozpor," uvedl Maleček. Stejné podle Malečka zůstane i obsazení postů místostarostů. Za Hnutí SOL by měl pokračovat ve funkci Martin Cibula, za Tým Sever Martin Basel a za lidovce Martin Glogar.
"Ještě bude neuvolněná funkce místostarostky pro kulturu a rodinnou politiku, kterou bude vykonávat Eva Kreysová, co byla na kandidátce KDU-ČSL. Ta agenda je celkem široká, přišlo nám to přínosné," řekl starosta. Doplnil, že nyní budou strany ještě pracovat na programovém prohlášení. Ustavující zastupitelstvo se má podle Malečka sejít 4. listopadu.
Kandidátka Tým Sever získala letos v komunálních volbách pod vedením dosavadního místostarosty městské části Martina Basela 22,7 procenta hlasů a devět mandátů. Z druhého místa kandidátky se do zastupitelstva dostala i Klára Chládková, která je dcerou bývalého premiéra a předsedy ODS Petra Fialy. Dosud v městské části působila jako členka komise sociálních věcí a zdravotnictví. Občanští demokraté před čtyřmi lety kandidovali v městské části samostatně, získali 12,5 procenta hlasů a čtyři mandáty.
Téměř 16,5 procenta hlasů a šest mandátů získali letos lidovci, v čele jejich kandidátky byl místostarosta městské části Martin Glogar. Druhé místo lidovecké kandidátky obsadila Kateřina Basel, manželka místostarosty Basela. Spolu s manželem se dostala i do městského zastupitelstva.
Kromě těchto tří uskupení se do zastupitelstva městské části dostalo také hnutí ANO. Získalo 12,9 procenta hlasů a pět křesel.