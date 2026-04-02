V Brně si dnes připilo zeleným pivem rekordních 367 lidí

V Brně si dnes na Zelený čtvrtek připilo zeleným pivem 367 lidí, ustanovili tak nový rekord, který stvrdil komisař pelhřimovské agentury Dobrý den. Kdo nestihl tento pivní velikonoční speciál ochutnat dnes, příležitost bude mít i další dny. Na čepu bude v hospodách po celé velikonoční svátky, a to až do vyprodání zásob. ČTK o tom za pořadatele informovala Petra Hanzlová.
Zelené pivo jako už tradičně uvařil brněnský pivovar Starobrno, poprvé to bylo v roce 2006. Pokus o rekord se uskutečnil na terase Pivovarské restaurace na Mendlově náměstí v Brně, kde se konaly oslavy Zeleného čtvrtku s koncerty, prohlídkami pivovaru a diskotékou pod širým nebem. Řada lidí dorazila v zeleném oblečení a originálních kostýmech.
Lidé si při pokusu o rekord nejdříve symbolicky přiťukli se svými sousedy. S 367 přítomnými si následně připila ředitelka pivovaru Klára Konupčíková. "Mám velkou radost, že dnes dorazilo tolik lidí. Je skvělé vidět, že si zelené pivo našlo tolik fanoušků a že nám pomohli vytvořit zápis do knihy rekordů. Osobní přípitek s účastníky jsem si moc užila, atmosféra byla skvělá," uvedla Konupčíková.
Zelené pivo se vaří ze speciálního světlého ječného sladu a žateckého chmele. V přesně daný okamžik se do mladinové pánve přidává speciální bylinný výluh. Pivo kvasí spodním kvašením po dobu osmi dnů, a poté při teplotě přibližně jednoho stupně dozrává. Nakonec se do něj přidává likér. Zelená barva je výsledkem kombinace několika faktorů – technologie, surovin, výluhu a likéru. Pivovar letos uvařil 4500 hektolitrů. Zelené pivo připravují i další pivovary.