Letošní MotoGP v Brně dnes skončila, doprava v okolí okruhu byla po tři dny jejího trvání i vzhledem k nižšímu počtu diváků oproti loňsku klidnější. Plynulejší byl i odjezd fanoušků dnes odpoledne. Strážníci hodnotí akci jako mimořádně klidnou, vyplývá to z jejich vyjádření. Velká cena se na Masarykův okruh vrátila po roce, trvala od pátku do dneška. Navštívilo jí asi 171.000 diváků, což je o zhruba o 48.000 méně než loni.
Na odstavných plochách a parkovištích v okolí brněnského okruhu parkovalo dnes kolem poledne kvůli MotoGP podle policie 4650 aut a 1850 motocyklů. Silný provoz byl po rozjezdu na silnicích kolem okruhu, před 16:00 ale strážníci uváděli, že motorky i automobily přes Žebětín skoro všechny odjely a na parkovištích zbývají poslední vozy. Kolony se netvořily.
Hustý provoz byl kolem 16:30 i na D1 směrem na Brno, a to především u Ostrovačic a Kývalky, a také na souběžné silnici. Blíže k Brnu byl provoz podle kamer na dálnici už mírnější.
"Letošní Velkou cenu hodnotíme jako mimořádně klidnou, a to jak dopravně, tak i po stránce bezpečnosti. Strážníci se navzdory posílenému dohledu v centru města v Bystrci i Žebětíně nemuseli zabývat ani jediným případem vandalismu, krádeže nebo silné opilosti," uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem. Stejně tak se podle něj neobjevil žádný případ řízení pod vlivem alkoholu či drog a v okolí Masarykova okruhu se řidiči dopouštěli jen výjimečně přestupků, jako například parkování v lese.
"Nejvíce práce měly hlídky městské policie jako obvykle s usměrňováním dopravy i provoz byl ale mírnější než při dřívějších ročnících a příjezd i odjezd fanoušků měl nezvykle hladký průběh," dodal.
V pátek, v sobotu i dnes teploty na okruhu překročily třicítky. Práci tak i nejen kvůli vedru měli záchranáři. Za tři dny závodů ošetřili 160 lidí, šlo především právě o kolapsy z horka, různé bolesti, drobná zranění či ošetření po bodnutí hmyzem.
Velká cena se letos poprvé jela v netradičním červnovém termínu, dříve se na Masarykově okruhu závodilo o prázdninách.