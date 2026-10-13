V Brně-střed vznikne koalice bez ANO a SPD, starostou má být lidovec Chvátal

Na povolební spolupráci v městské části Brno-střed se domluvila vítězná koalice lidovců a STAN, Zelení a Žít Brno, ODS s TOP 09 a Piráty a Fakt Brno TU!. ČTK to dnes řekl lídr vítězných lidovců Filip Chvátal, který by se měl stát starostou městské části a ve funkci tak po osmi letech vystřídat starostu Vojtěcha Mencla (ODS). Koalice bude mít 37 hlasů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Hnutí ANO a SPD budou v opozici.
"Měli jsme teď druhé jednání, domluvili jsme se na té spolupráci na platformě my lidovci a STAN, Zelení a Žít Brno, ODS s TOP 09 a Piráti s Fakt Brno. Řešíme teď programové priority, budeme mít další jednání. Zatím ta shoda, ten průsečík je velký, takže nemyslím si, že bychom tam měli na něco narazit," řekl Chvátal. Další týden by se podle Chvátala strany mohly sejít k podpisu koaliční smlouvy o koalici v městské části, která má asi 64.000 obyvatel. O dalších personálních záležitostech se ještě jedná.
Dosavadní koalici na radnici Brna-střed tvořily ODS s TOP 09, ANO a KDU-ČSL se STAN. Měla 30 mandátů. Chvátal uvedl, že s hnutím ANO nejednali. "My jsme to dlouhodobě takto uváděli, že si myslíme, že by bylo dobře, aby už v novém vedení nebyli," řekl. Hnutí ANO skončí v opozici zřejmě i na brněnském magistrátu.
Lidovci v městské části získali 27 procent hlasů a 14 mandátů. Na druhém místě skončila společná kandidátka ODS s TOP 09 se ziskem 17,84 procenta hlasů a devíti mandátů. Třetí Zelení a Žít Brno mají také devět křesel, pět mandátů připadlo Pirátům a Fakt Brno TU! na pátém místě. Hnutí ANO, které bude v opozici, skončilo čtvrté se ziskem šesti mandátů. Dvě křesla připadla SPD.