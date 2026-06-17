V Brně v české premiéře zazněla hudba ze slavného Jarrettova Kolínského koncertu

Ve vyprodaném brněnském Besedním domě dnes zazněl Kolínský koncert od Keitha Jarretta. Dílo původně vzniklo z větší části jako improvizace. Album The Köln Concert, zaznamenané v roce 1975 v Kolíně nad Rýnem, se zařadilo k nejprodávanějším sólovým jazzovým deskám i k nejúspěšnějším klavírním nahrávkám napříč žánry. V Brně ke klavíru usedli v české premiéře Maki Namekawová z Japonska a Thomas Enhco z Francie. Střídali se u jednoho nástroje.
Nyní jedenaosmdesátiletý Jarrett patří k nejvýznamnějším osobnostem jazzového klavíru, živě však už nevystupuje. Jeho koncert v Kolíně nad Rýnem pořádala v roce 1975 mladá jazzová fanynka a promotérka Vera Brandesová. Musela překonat řadu překážek. Zaměstnanci operního domu totiž Jarrettovi na pódium postavili rozladěný klavír, na který jazzman odmítal hrát. K jeho mrzutosti přispěly i bolesti páteře způsobené dlouhou cestou z místa předchozího koncertu.
Zatímco se technici snažili uvést nástroj do použitelného stavu, Brandesová přemlouvala Jarretta, aby koncert odehrál. "Její urputnost přinesla plody: Keith Jarrett se vypjal k heroickému výkonu, který vešel do dějin jazzu," uvedl dramaturg Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš. O události loni vznikl úspěšný film Köln 75: Koncert století.
Přibližně půl století od původního koncertu v Kolíně nad Rýnem se Jarrettova hudebního materiálu ujali Namekawová s Enhcem. Poprvé jej společně představili v roce 2023 na čtyřech vyprodaných koncertech v Paříži.
Jarretova deska Namekawovou uchvátila už v době studií v Německu, kdy si ji pouštěla denně. "Intenzita a výrazovost Jarrettova přednesu jako by vystihovaly můj pocit osamělosti a zároveň mi dávaly naději, že mohu dál věřit sama v sebe," uvedla v programu k dnešnímu koncertu v Besedním domě.
O klavír se Namekawová, jejíž doménou je klasická hudba, dnes podělila s Enhcem, který se věnuje spíše jazzu. "Sám Keith Jarrett vždy hrál a nahrával rozsáhlý klasický i jazzový repertoár a jeho interpretační umění má hlubokou výrazovou sílu, která pramení z niterného porozumění klasické hudbě i jazzu a z lásky k oběma. Je tedy logické, že Thomas a já v tomto projektu sdílíme pódium," sdělila Namekawová. Sama hrála z not přesně to, co kdysi Jarrett, a Enhco doplnil improvizace.