V Brně-Vinohradech vznikla široká koalice, starostkou zůstane Ivičičová

Na povolební spolupráci v brněnských Vinohradech se domluvilo 16 zastupitelů z pěti volebních uskupení. Vinohradské zastupitelstvo má 21 členů, koalici utvoří zástupci kandidátek Spolu pro Vinohrady, ANO, Šance pro Vinohrady s podporou STAN, Máme rádi Vinohrady a Přívětivé Vinohrady. V tiskové zprávě o tom informovala tajemnice brněnské KDU-ČSL Bohumila Mifková. Ve funkci starostky bude pokračovat Jitka Ivičičová (KDU-ČSL).
"V následujících čtyřech letech se budeme vypořádávat s řadou náročných výzev. Některé z nich jsou výsledkem vlastního rozhodnutí, některé vyplývají z legislativy, jiné z faktického stavu věcí a snahy o udržitelnost. Jsem proto ráda, že projekty, na kterých jsme čtyři roky pracovali, budeme moci posouvat dál k realizaci," uvedla Ivičičová.
Kromě starostky zůstane ze stávajícího vedení na pozici neuvolněného, tedy částečně placeného místostarosty Jiří Pustina (ODS), který má v městské části na starosti rekonstrukce, investice či správu bytového fondu. Bude se také nadále věnovat rekonstrukci obecních bytů. Uvolněným, plně placeným místostarostou bude Patrik Cibere (KDU-ČSL), na starosti bude mít školství, dopravu, bezpečnost či informace. Druhému uvolněnému místostarostovi Jiřímu Pokornému (ANO) připadnou finance a majetek.
Jelikož byly výsledky voleb do vinohradského zastupitelstva napadeny u Krajského soudu v Brně, se svoláním ustavujícího zasedání zastupitelstva se počítá až po rozhodnutí soudu.
O nových koalicích i vedení už je kromě brněnských Vinohrad jasné například i v Brně-sever, kde ve funkci bude pokračovat starosta Martin Maleček (Hnutí SOL), Židenice nadále povede Petr Kunc (Hlas pro Židenice), Martin Černý (KDU-ČSL) pokračuje ve vedení Bosonoh. Koaliční dohoda je podepsaná i v Bystrci, kde dlouholetého starostu Tomáše Kratochvíla ve funkci vystřídá lidovec Marek Brauner. Po 16 letech končí v opozici starostka Jundrova Ivana Fajnorová, nahradí ji Ondřej Vitula (Společně pro Jundrov). Nové vedení bude mít i Líšeň, do čela radnice míří třiadvacetiletý Michal Chaloupka (KDU-ČSL).