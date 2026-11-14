Tištěného průvodce po kamenech zmizelých věnovaných brněnským židovským rodinám Stern, Wittal a Stiassni dnes ve vile Stiassni v Brně představili jeho autoři Michal Doležel a kastelánka vily Kateřina Konečná. Publikaci doplňuje také audioprůvodce ve 12 jazycích, který je dostupný prostřednictvím QR kódů umístěných u kamenů zmizelých.
Průvodce vydává Muzeum města Brna ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a je součástí projektu Návraty do Brna, který připravuje Centrum židovské kultury Štetl. Návraty do Brna se zaměřují na setkávání potomků významných brněnských židovských rodin, které poznamenala nacistická okupace. Tato publikace, která je v sérii čtvrtá, navazuje na říjnovou návštěvu potomků rodin Stern Wittal a Stiassni, kteří se vrátili na místa spojená s jejich předky a položili kameny zmizelých, tzv stolpersteiny na památku svých příbuzných.
"Průvodce čtenáře zavede na jednotlivá místa v ulicích Hroznová a Květná. Přiblíží životní osudy lidí připomenutých kameny zmizelých i historii domů a vil, v nichž rodiny žily. Jejich příběhy tvoří významnou kapitolu dějin meziválečného Brna, kterou násilně přerušila nacistická okupace a pronásledování židovského obyvatelstva," uvedla za centrum Štetl Kateřina Höferová.
První průvodce, vydaný před třemi lety, byl věnovaný ulici Drobného a rodinám Löw-Beer a Tugendhat, druhý se zabýval ulicemi Hlinky a Kalvodova, letos v září následovala publikace věnovaná bytu manželů Richarda a Johanny Herdanových. Průvodce je možné koupit ve vilách Stiassni, Wittal a na prodejních místech Muzea města Brna.
QR kódy umožňující poslech příběhů v audioprůvodci by se měly na jaře příštího roku rozšířit z Hroznové ulice do ulic Hlinky a Drobného, tematické trasy mají vznikat i v dalších částech města.