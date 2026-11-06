V Brně vznikla komorní inscenace Malého prince pro dvě herečky s loutkami

V komorním prostoru Divadelního obýváku ve Václavské ulici v Brně bude mít v sobotu premiéru nová inscenace Malého prince na motivy slavné knihy Antoina de Saint-Exupéryho. Dětem nabídne poetické putování mezi planetami, dospělým příležitost podívat se na svět znovu dětskýma očima. Divadelní obývák je působištěm Mikro-teatra, které se zaměřuje na minimalistickou produkci pro různé věkové kategorie. Malý princ bude znovu na programu 15. listopadu, uvedla umělecká vedoucí divadla Veronika Všianská.
Malý princ patří k příběhům, které dokážou oslovit děti i dospělé. Právě na setkání těchto dvou světů staví nová inscenace Mikro-teatra. Otevírá prostor pro fantazii, hravost a společné objevování. Dvě herečky rozehrají příběh s pomocí loutek a interaktivní scénografie. Děti dostanou možnost vstoupit do příběhu.
Postava Lišky v Malém princovi říká, že správně vidíme jen srdcem a že to, co je důležité, je očím neviditelné. "Exupéry tak otevírá dětem duchovní svět lásky. To je pro mě zásadní motiv, proč jsem si vybral tento text k inscenování. Druhým motivem bylo to, že se mi několikrát opakovalo, že se s touto knihou identifikovalo několik žen v mém okolí, a proto postavy hrají ženy," uvedl režisér Jan Lepšík. V představení účinkují Alžběta Uhlíková a Aude Stulírová Martin.
Novinky připravily také další z menších brněnských divadel. Platforma Terén, která je součástí Centra experimentálního divadla, dnes poprvé uvede inscenaci Ať ten vlk chcípne. Zabývá se lidskou schopností přežít i v náročných podmínkách. Tvůrci se například vydali na Ukrajinu za herci vybombardovaného mariupolského divadla, kteří dnes tvoří v užhorodském azylu. Na jevišti zazní autentická svědectví o ruské propagandě, ztrátě domova i schopnosti pokračovat navzdory zkáze.
V kulturním centru Co.Labs má dnes premiéru inscenace Zdálo se mi o mateřídoušce autorek a performerek Viktórie Anny Lesayové a Marie Štěpánové. Arnoldova vila bude v úterý hostit premiéru fantaskní opery Bloom. Diváky zavede do světa, v němž rostliny získávají lidské vlastnosti.