V Brně vzniklo hnutí Nové Brno, v jeho čele stojí architekt Michal Sedláček

V Brně vzniklo hnutí Nové Brno, v jehož čele stojí architekt Michal Sedláček. Při dnešním představení nového subjektu novinářům řekl, že na podzim plánuje kandidovat do brněnského zastupitelstva. S nadsázkou dodal, že chce vyhrát volby v Praze, protože se o mnoha velkých brněnských projektech rozhoduje právě v hlavním městě. Nové Brno má zatím 15 členů.
Dalším novým politickým subjektem, který oznámil kandidaturu do brněnského zastupitelstva, je hnutí Za Lužánky. Jednou z jeho priorit je fotbalový stadion za Lužánkami. Na registraci nyní čeká také hnutí Brno klidem. Podle náměstkyně primátorky Karin Podivinské (Nezávislí, dříve ANO) ho mají tvořit politici vyloučení z hnutí ANO.
Mezi priority zařadilo hnutí Nové Brno bydlení, výstavbu nového hlavního nádraží, rozvoj čtvrti Trnitá nebo výstavbu fotbalového stadionu pro Zbrojovku Brno. "Jsou to projekty, které dlouho trvají. Chtěli bychom, aby se ve městě stavělo 5000 bytů ročně, z toho 500 městských. V roce 2029 chceme poklepat základní stavební kámen hlavního nádraží," řekl Sedláček.
Vstup nového subjektu na politickou scénu není podle něj náhodný. "Podle průzkumu jsme zjistili, že téměř polovina Brňanů je dnes otevřena změně ve vedení města," uvedl. Hnutí si v minulých týdnech dělalo také anketu, ve které se lidí ptalo na to, které projekty Brno potřebuje nejvíc.
Subjekt zatím nezískal registraci ministerstva vnitra, Sedláček však má potřebný počet podpisů a plánuje hnutí zaregistrovat tento týden. Věří, že se Nové Brno dostane na magistrát. S kým by hnutí případně chtělo spolupracovat, neuvedl.
Michal Sedláček je brněnský architekt. Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně a Školu architektury na AVU v Praze. Profesní kariéru budoval v New Yorku, Moskvě a Los Angeles. V letech 2016 až 2023 byl ředitelem Kanceláře architekta města Brna. Nyní pracuje v Brněnských komunikacích.
Brněnské zastupitelstvo má 55 členů. V roce 2022 volby v Brně vyhrála se ziskem 25 procent hlasů společná kandidátka ODS a TOP 09. Vytvořili koalici s ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM.
Druhé hnutí ANO získalo 20,5 procenta hlasů a 13 mandátů. Deset členů však koncem loňského roku celostátní předsednictvo ANO vyloučilo z hnutí. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice.