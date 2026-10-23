Roční jízdenka na MHD v Brně má pro lidi s trvalým pobytem v Brně od roku 2028 zlevnit na 1200 korun, děti do 15 let a senioři nad 65 let mají jezdit zdarma. V programovém prohlášení to uvedla nová koalice, která má vést město v následujících čtyřech letech. Materiál novinářům rozeslala kancelář budoucího primátora.
Už nyní dostávají lidé s trvalým pobytem v Brně od města kompenzaci při koupi roční jízdenky ve výši 1425 korun, základní cena je 4750 korun. Zdarma dnes jezdí děti do deseti let a lidé nad 70 let. Podle Václava Trojana, lídra jediné opoziční strany ANO, je zlevnění špatným krokem. "Už nyní je MHD velmi dotovaná a měli bychom být v tomto racionální, zavání to populismem. Vyvstává samozřejmě otázka, kde ty peníze budou chybět," řekl Trojan ČTK.
Nová koalice řízená primátorem Jakubem Hruškou (KDU-ČSL) si vytkla za cíl v řadě témat a případů změnit dosavadní přístupy, chce například revidovat veškeré nájemní smlouvy v městských bytech. KDU-ČSL se STAN a ODS byly přitom i součástí dosavadní koalice.
Koalice chce také posílit přednost MHD na světelných křižovatkách, podpořit vznik pruhů vyhrazených pro nekolejovou MHD a zlepšit řízení dopravy. Odstupuje od dřívějšího návrhu ODS redukovat MHD na náměstí Svobody a také od plánu na stavbu lanovky z Pisárek. Zároveň chce zrychlit přípravu podzemní dráhy.
Koalice hodlá prosazovat dlouho odkládané stavby obchvatů městských částí, mají mít svého vlastního manažera. V prohlášení se objevuje i letitý projekt dálnice protínající západní část města, který získá podporu koalice pouze v případě protihlukových opatření a tunelu přes Bystrc a Kníničky. Na silnicích by se také měly v Brně poprvé objevit radary s úsekovým měřením, kterým se předchozí vedení města bránila. Mají být tam, kde to vyžaduje bezpečnost chodců. Po letech, kdy se v Brně rušily některé přechody pro chodce, chce město usilovat o zrychlení povolování přechodů.
Proměnit se mají prostory před některými školami a školkami s ohledem na větší bezpečnost a rozšiřovat se mají tzv. školní ulice, tedy místa se zákazy vjezdu před začátkem vyučování a po jeho konci.
Město se chce také řídit strategií rozvoje cyklodopravy, která vznikla letos. Hodlá stanovit podmínky tak, aby byla do deseti let dokončena páteřní síť cyklostezek. Ročně má jít do cykloopatření nejméně 25 milionů korun.
Velká část prohlášení se věnuje bytové politice. Město slibuje stavět městské byty, ale také podpořit družstevní bydlení a nastavit spolupráci s developery. Město hodlá revidovat všechny současné smlouvy s nájemníky v městských bytech a nové uzavírat na dobu určitou s automatickým prodlužováním. Pro přidělování bytů má být v celém městě jednotná metodika, kterou mají respektovat i městské části. Má vzniknout celoměstský registr, aby se zamezilo kumulaci nájmů jedním člověkem, z registru bude možné vyčíst historii nájemníka. Město už nemá prodávat žádné byty ani bytové domy.
Mezi projekty ve zdravotnictví patří například stavba komplexu se 150 lůžky na Červeném kopci pro lidi s demencí a Alzheimerovou chorobou. Má také vzniknout Centrum duševního zdraví pro děti včetně terénních týmů a město zváží i přípravu stavby nové městské nemocnice. Do roka chce rozhodnout o dalším směřování existujících městských nemocnic. V sociální oblasti chce magistrát řešit problematiku bezdomovectví, bude hledat fungující modely. Zároveň má být Brno bezpečnější díky většímu počtu strážníků a rozšíření kamerového systému.
V souvislosti se snahou vlády změnit fungování médií veřejné služby se koalice usnesla, že bude "aktivně hájit zachování a rozvoj plnohodnotného Televizního studia Brno".