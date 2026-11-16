Diskusi o moci a manipulaci, program věnovaný antickému světu nebo workshopy o psychologii videoher nabízí Týden humanitních věd na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Začal dnes, potrvá do pátku a na programu má také odborné konference. Vstup na všechny akce je zdarma, uvedli organizátoři v tiskové zprávě.
Návštěvníci se seznámí s tématy z filozofie, psychologie, lingvistiky, historie i klasických studií. Motto akce zní Éthos, pathos, logos. Odkazuje na tři řečnické prostředky, tedy důvěryhodnost, emoce a racionální argumentaci, které definoval antický filozof Aristoteles a které tvoří takzvaný rétorický trojúhelník.
"Důvěryhodnost bez argumentů, emoce bez faktů ani racionální argumentace bez lidského rozměru samy o sobě nestačí. Síla sdělení spočívá v jejich vyváženém propojení, které vytváří prostor pro respektující debatu," uvedla proděkanka filozofické fakulty Zdeňka Jastrzembská.
Součástí Týdne humanitních věd je také středeční slavnost, při které děkanka Irena Radová předá nejvyšší fakultní ocenění akademikům a studentům. Od středy do pátku se na fakultě uskuteční také druhý ročník konference Bienále české lingvistiky. Středeční Den latiny přiblíží zájemcům antiku i latinský středověk.
Aktuální společenské otázky otevře ve čtvrtek od 9:00 panelová diskuse o moci, respektu a manipulaci. Zaměří se na hranice oprávněného používání moci i na to, jak manipulaci v mezilidských vztazích rozpoznat a bránit se jí. Program doplní také bloky o psychologii videoher, digitálních návycích a závislosti na chytrých telefonech nebo výstava studentských komiksů.
Týden humanitních věd se koná u příležitosti Světového dne filozofie UNESCO. Pod záštitou Asociace děkanů filozofických fakult ČR ho společně pořádá 11 fakult po celém Česku, vedle Brna také v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Praze a Ústí nad Labem.