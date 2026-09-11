V Brně začala výstava gigantických sukulentů a kaktusů

Ve sklenících botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dnes začala výstava sukulentů, kaktusů a jiných exotických rostlin. Tématem letošního 30. ročníku jsou giganti. Výstava potrvá do 18. září, informoval v tiskové zprávě odborný pracovník fakulty Martin Sedlák.
Tvůrcem výstavy je botanik Pavel Hanáček z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity, který se sukulentům dlouhodobě věnuje, ve spolupráci se specializovanými pěstiteli. Tyto rostliny lze najít v pouštích a polopouštích Afriky, Ameriky, ale také v Indii a Austrálii. "Tématem letošního ročníku jsou sukulenty adaptované na sucho pomocí nápadně ztlustlých stonků a kmenů, takzvaných kaudexů. Mnohé dorůstají obrovských rozměrů a dožívají se mnoha desítek let," uvedl Sedlák.
Součástí expozice jsou kaktusy ze sbírky botanické zahrady, z nichž nejstarším je 104 let. Jsou tak stejně staré jako zahrada samotná.
Sukulenty či kaktusy jsou vhodné například do bytů stále zaměstnaných lidí, kteří nemohou květinám věnovat mnoho času. Jsou totiž nenáročné na zálivku. K životu jim stačí umístění na světlých místech, většinou nezaberou ani příliš místa.
Součástí výstavy je i poradenství a prodej rostlin. Celý týden budou na místě odborníci, kteří zájemcům pomohou s výběrem vhodných druhů a poradí s jejich pěstováním. Základní vstupné je 200 korun, senioři a studenti zaplatí 100 korun. Akce je přístupná denně od 09:00 do 17:30.