V Brně začíná festival Špilberk, na nádvoří zazní hudba z počítačové hry

Na velkém nádvoří brněnského hradu dnes začne festival Špilberk. Láká nejen milovníky klasické hudby, ale i publikum, které do koncertních sálů běžně nezavítá. Dnes a v úterý před plným nádvořím zazní hudba z počítačové hry Kingdom Come: Deliverance II, v dalších dnech je na programu jazzový projekt věnovaný trumpetistovi Milesi Davisovi nebo operní gala pěvce Štefana Margity.
Zahajovací koncert byl brzy vyprodaný, proto organizátoři přidali ještě úterní reprízu se stejným programem. Hudba Jana Valty zazní v provedení brněnských filharmoniků, Pěveckého sboru Masarykovy univerzity a skupiny Bakchus, která se věnuje středověké a renesanční hudbě.
Ve čtvrtek zavítá na Špilberk jeden z nejlepších evropských jazzových trumpetistů, Francouz Erik Truffaz. Spolu s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma složí poctu jazzové legendě Davisovi v projektu Around Miles. "Vznikl přímo na míru našemu festivalu jako oslava 100. výročí narození tohoto velikána, který zásadně proměnil podobu moderního jazzu," uvedl dramaturg Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš.
I další koncert, který se uskuteční 22. srpna, je věnovaný kulatému jubileu, tentokrát sedmdesátinám pěvce Margity. Zazní slavné operní árie, duety i orchestrální předehry. Vedle jubilujícího tenoristy vystoupí sopranistka Jana Šrejma Kačírková a Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou Jana Kučery.
Festivalové finále obstará kantáta Carla Orffa Carmina Burana v podání pěveckých sólistů, Filharmonie Brno a Českého filharmonického sboru Brno pod taktovkou šéfdirigenta Dennise Russella Daviese. Koncert je vyprodaný.