V Brně začíná ve středu veletrh ProDítě, souběžně se Stavebním veletrhem

Na brněnském výstavišti ve středu začne veletrh ProDítě zaměřený na dětské zboží. Pořadatelé z Veletrhů Brno ho letos spojili se Stavebním veletrhem a nábytkářským veletrhem Mobitex. Čtyřdenní akce tak nabídne větší možnosti těm, kteří se chtějí inspirovat a zařizovat dětské pokoje, uvedla v tiskové zprávě mluvčí akce Denisa Vágnerová. Součástí prodejního veletrhu budou i přednášky a workshopy určené budoucím či současným rodičům malých dětí.
Na veletrhu ProDítě vystavovatelé ukazují především kočárky, autosedačky a další vybavení jako postýlky, vaničky a vybavení pro koupání malých dětí, hračky, nosítka a další. "Na veletrhu je možné si vše vyzkoušet, prohlédnout a poradit se s prodejci a odborníky," uvedla Vágnerová.
V doprovodném programu vystoupí odborníci, kteří se věnují těhotenství, porodu i péči o novorozence a batolata. Rodiče si tak mohou poslechnout rady a zkušenosti dul, které ženu doprovázejí k porodu, budou se moct pobavit s laktační poradkyní, poslechnout si přednášku o tom, co dělat pro zdravý vývoj dětských očí nebo jak se nejlépe připravit na návrat do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené. Jedním z témat bude i dětská obezita a možnosti její léčby.
V pátek bude na veletrhu také Majka Staňková, která v Brně vede Centrum Majka pro těhotné a rodinu. Jeho prostřednictvím pomáhá těhotným a rodinám procházet těhotenstvím a mateřstvím.