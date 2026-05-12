V Brně začne Divadelní svět, potrvá do 24. května, nabídne 90 akcí

Vystoupením nizozemského tanečního souboru Nederlands Dans Theater 2 dnes začne mezinárodní festival Divadelní svět Brno. Na vyprodané představení v Janáčkově divadle naváže od 21:00 produkce pod širým nebem. Na piazzettě před divadlem vystoupí V.O.S.A. Theatre s akrobacií, velkými světelnými loutkami a živou hudbou.
Divadelní svět Brno patří k největším přehlídkám v Česku, kromě pořádajícího Národního divadla Brno se na organizaci podílejí také další brněnské scény. Letos potrvá do 24. května, nabídne 90 představení a dalších akcí různých žánrů i zaměření.
"Vybrané inscenace letos mnohem silněji než v posledních letech reflektují společenské napětí, otázky, které si klademe o svobodě a nesvobodě, zodpovědnosti, morálce," řekl ČTK ředitel festivalu Martin Glaser.