V Brně začne festival Ekofilm, soutěžit na něm bude bude 25 snímků

Autor: ČTK
  0:33aktualizováno  0:33
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Brně dnes začne hlavní část mezinárodního filmového festivalu Ekofilm, tématem 52. ročníku je vodoběh. Filmaři do něj přihlásili 219 snímků, které jsou z 53 zemí. O festivalové ocenění bude soutěžit 25 filmů. Festival skončí v neděli.

"Letošní Ekofilm uvede pětadvacet soutěžních filmů o vodě, krajině a proměnách světa kolem nás. Diváky bych pozvala třeba na Temnou vodu, dokument z Bangladéše o lidech, kterým stoupající moře bere domov. Pižmoň: Přežití v Arktidě vznikal několik let v divočině, kde zvířata každý den bojují o přežití. A milovníci animace by neměli minout Machine Mountain. Krátký film o horách, vodě a tichu, které mizí pod tlakem lyžařského resortu," uvedla hlavní dramaturgyně festivalu Kristýna Genttnerová.

Žánrovou šíři letošního výběru ukazuje například Derek proti Derekovi, vtipný příběh dvou sousedů s naprosto odlišnou představou o budoucnosti krajiny. Do neprobádaných vod se pouští také Plán C pro civilizaci, který otevírá kontroverzní otázku solárního geoinženýrství. Dokumentární báseň Seablindness pak obrací pozornost k námořníkům, na jejichž neviditelné práci stojí globální obchod. Další snímky ukazují proměny světa prostřednictvím konkrétních míst a lidských osudů. Černá sůl nad zlato zachycuje střet těžby lithia s životem domorodých komunit v argentinských Andách, Hojnost odpadků čte moderní americké město skrze jeho kanalizaci a odpad a Vlkouš: Záchrana mořských lesů sleduje snahu vrátit život na pusté mořské dno severního Norska.

Kromě snímků se zájemci mohou těšit například na zážitkový program v Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity v Brně, výstavu Modré tepny města: voda, která nás spojuje či několik besed. V sobotu je v Zoo Brno připravený rodinný den, ve stejný den pořadatelé vyhlásí výsledky Ekofilmu.

"Česko leží na evropském rozvodí. Voda od nás odtéká do tří moří, ale žádná velká řeka k nám nepřitéká. O to důležitější je rozumět tomu, co se s vodou děje od chvíle, kdy spadne na zem, a jak dlouho ji dokážeme udržet v krajině,“ uvedla hydroložka a členka festivalové poroty Martina Kimlová.

Festival Ekofilm se koná nepřetržitě od roku 1974. Jeho vyhlašovatelem a hlavním pořadatelem je ministerstvo životního prostředí. V Brně se akce uskuteční podvanácté.

Do loňského ročníku filmaři ze 48 zemí přihlásili 242 snímků. Hlavní cenu získal americký film Had a kosatka režiséra Johna Carlose Freye. Ukazuje ekologické důsledky vybudování čtyř přehrad na řece Snake na severozápadě Spojených států. V dalších kategoriích uspěli také tvůrci z Dánska, Velké Británie a Česka.

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