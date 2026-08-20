V Brně začne festival pouličního divadla Na prknech, dlažbě i trávě

Autor: ČTK
  0:34aktualizováno  0:34
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V parku na Moravském náměstí v Brně dnes začne festival pouličního divadla a nového cirkusu Na prknech, dlažbě i trávě. Od pátku do neděle pokračuje v Björnsonově sadu, v pondělí se ještě vrátí na Moravské náměstí. Nabídne směs divadla, cirkusu, loutek a hudby zdarma pro děti i dospělé, zároveň otevře několik aktuálních témat, od politiky přes média až po duševní zdraví, informovala za pořadatele Hana Bánovská.

"Na prknech, dlažbě i trávě je pro nás každý rok připomínkou, že divadlo nepatří jen do sálů. Björnsonův sad se na pár dní promění v oázu, kde si diváci mohou lehnout do trávy a nechat se unést od klasické činohry přes nový cirkus až po loutky," uvedla ředitelka pořádající městské organizace TIC Brno Jana Janulíková.

"Letos poprvé zkoušíme i jurtu – menší scénu, na které souběžně s venkovním programem hrajeme komornější představení pro omezený počet diváků," doplnila Janulíková.

Festival není jen idylou v parku, snaží se otevírat i vážná a společensky citlivá témata. Třeba zahajovací performance si bere na paškál prázdná slova politiků a médií. Na programu je také inscenace Putin lyžuje, která formou jevištní reportáže zobrazuje nástup Vladimira Putina k moci.

"Chceme ukázat, že venkovní divadlo umí být hravé i přemýšlivé zároveň,“ uvedla Janulíková. Dramaturgie dává prostor brněnským divadlům i spolkům z různých koutů Česka.

Kompletní program festivalu je na webových stránkách Prknadlazbatrava.cz. Jednotlivá představení i další festivalové akce jsou přístupné zdarma.

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