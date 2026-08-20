V Brně začne festival pouličního divadla Na prknech, dlažbě i trávě

V parku na Moravském náměstí v Brně dnes začne festival pouličního divadla a nového cirkusu Na prknech, dlažbě i trávě. Od pátku do neděle pokračuje v Björnsonově sadu, v pondělí se ještě vrátí na Moravské náměstí. Nabídne směs divadla, cirkusu, loutek a hudby zdarma pro děti i dospělé, zároveň otevře několik aktuálních témat, od politiky přes média až po duševní zdraví, informovala za pořadatele Hana Bánovská.
"Na prknech, dlažbě i trávě je pro nás každý rok připomínkou, že divadlo nepatří jen do sálů. Björnsonův sad se na pár dní promění v oázu, kde si diváci mohou lehnout do trávy a nechat se unést od klasické činohry přes nový cirkus až po loutky," uvedla ředitelka pořádající městské organizace TIC Brno Jana Janulíková.
"Letos poprvé zkoušíme i jurtu – menší scénu, na které souběžně s venkovním programem hrajeme komornější představení pro omezený počet diváků," doplnila Janulíková.
Festival není jen idylou v parku, snaží se otevírat i vážná a společensky citlivá témata. Třeba zahajovací performance si bere na paškál prázdná slova politiků a médií. Na programu je také inscenace Putin lyžuje, která formou jevištní reportáže zobrazuje nástup Vladimira Putina k moci.
"Chceme ukázat, že venkovní divadlo umí být hravé i přemýšlivé zároveň,“ uvedla Janulíková. Dramaturgie dává prostor brněnským divadlům i spolkům z různých koutů Česka.
Kompletní program festivalu je na webových stránkách Prknadlazbatrava.cz. Jednotlivá představení i další festivalové akce jsou přístupné zdarma.