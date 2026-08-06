V Brně začne Maraton hudby, nabídne koncerty různých žánrů venku i v sálech

V Brně dnes začne festival Maraton hudby, nabídne koncerty různých žánrů pod širým nebem, v klubech i velkých sálech. Rezidenčním umělcem ročníku je francouzský kytarista s vietnamskými kořeny Nguyen Le. Sedmašedesátiletý hudebník vystoupí třikrát, pokaždé s jinou sestavou a jiným repertoárem. Festival potrvá do neděle, nabídne přes 100 vystoupení na více než 20 scénách.
Tradiční součástí festivalu jsou vystoupení pouličních hudebníků v kulisách, které navrhuje a obměňuje umělkyně Kateřina Šedá. Letos přibyl "pokoj" inspirovaný vilou Tugendhat umístěný u sochy Jošta na Moravském náměstí, kde se bude hrát od dnešního odpoledne. Loni se lákadlem stal trampský srub s táborákem a opékáním špekáčků, proto se na náměstí Svobody vrátí i letos, a to v sobotu.
Festival má široké žánrové rozpětí se zaměřením na world music, jazz či folk. Zahajovací koncert hostí klub Sono, vystoupí Nguyen Le, za klavír usedne Omar Sosa z Kuby, na trubku zahraje Paolo Fresu z Itálie.
Jedním z vrcholů 11. ročníku bude vyprodaná Balkan Night, která v pátek roztančí nádvoří hradu Špilberk. Vystoupí rumunská kapela Fanfare Ciocărlia a makedonská dechovka Džambo Aguševi Orchestra.
Dramaturg Milan Tesař upozornil také na sobotní World music scénu. "Po delší době se do Česka vrací portugalské kvarteto hráčů na akordeony Danças Ocultas, v české premiéře uvedeme středomořský projekt Banda Ikona italského hudebníka Stefana Salettiho a po mezinárodním úspěchu svého nového alba Manuša II přijede do Brna slovenská zpěvačka Júlia Kozáková," uvedl Tesař v tiskové zprávě.
Oslavy 25. výročí zápisu vily Tugendhat na seznam UNESCO zpestří o víkendu světelná show Light Up Tugendhat. Zahrada vily se hudebně a vizuálně propojí se sousedními zahradami Arnoldovy a Löw-Beerovy vily. Přes den návštěvníky čeká kinetická a zrcadlová instalace, odpoledne a v podvečer festivalové koncerty, od 21:00 světelné instalace a videomapping.
Závěrečný koncert odehraje v neděli 9. srpna v Uměleckoprůmyslovém muzeu opět Nguyen Le a Saiyuki Trio.