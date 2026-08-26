V Brně začne pátý ročník Štetl Festu, připomíná židovskou historii a kulturu

Místa, osobnosti a příběhy spojené s židovskou kulturou a historií připomene brněnská přehlídka Štetl Fest. Pátý ročník s podtitulem Návraty začíná dnes, potrvá do 30. srpna. Do Brna se například vrátí potomci významných židovských rodin Placzkových či Fuhrmannových.
Středobodem festivalu letos budou odhalené základy někdejší Velké synagogy, kterou nacisté vypálili v předvečer druhé světové války. Spálená ulice, která parcelu lemuje na jižní straně, se vrátí k původnímu názvu U Synagogy.
Kompletní program Štetl Festu je na webu přehlídky. Kromě Brna se některé akce uskuteční také v Alexovicích na Brněnsku, Brněnci na Svitavsku a Svitávce na Blanensku. Například dnes je v Alexovicích na programu pokládání Kamenů zmizelých za členy rodiny Placzkových nebo prohlídka někdejší vily Placzkových.