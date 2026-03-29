V Brně začne Velikonoční festival duchovní hudby, koná se v kostelech

Liturgické fanfáry francouzského skladatele Henriho Tomasiho zahájí dnes večer v brněnském minoritském kostele 33. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby. Melodická skladba představuje volání duše po smíření. Dnešní večer, stejně jako celý festival, bude podle pořádající Filharmonie Brno hudebním dialogem mezi staletími. Festival končí 12. dubna, program je na webu.
"Posluchače zveme na pouť brněnskými kostely od ozvěn středověkého chorálu přes renesanci a baroko až po současné skladby včetně světových premiér," uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.
Zahajovací koncert je vyprodaný. Velký zájem je také o pondělní varhanní večer na Petrově, kde Jan Šprta přednese skladby pozdního romantismu a také dílo Johanna Sebastiana Bacha.
Několik posledních vstupenek zbývá na koncert v novém kostele na Lesné, kde v úterý zazní kompozice Giji Kančeliho Exil. "Je to meditativní, téměř hodinová skladba na 23. žalm a básně Paula Celana. Jde o liturgii ticha v sakrálním prostoru, když zrovna neprobíhá bohoslužba," uvedla sopranistka Jana Vondrů, která vystoupí se souborem Opera Diversa.
Na objednávku festivalu vznikla čtyři nová oratoria, dvě se starozákonní tematikou, dvě inspirovaná Novým zákonem. Projekt s názvem Via sancta je rozdělený do dvou večerů. Na Zelený čtvrtek zazní v jezuitském kostele kompozice Tomáše Krejčího a Lukáše Hurníka, v úterý 7. dubna pak v kostele svatého Jakuba oratoria Jiřího M. Procházky a Ondřeje Múčky.
"Ačkoliv se koncerty konají ve dvou různých dnech, chtěli bychom, aby je posluchači vnímali jako jeden celek, jako čtyři duchovní zastavení," uvedl dramaturg festivalu Vladimír Maňas. Vstupenky se dají koupit zvlášť, posluchači, kteří navštíví oba večery, získají čtyřicetiprocentní slevu na vstupenky.