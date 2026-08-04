V Brně zemřel motorkář po střetu s autem

Smrtí motorkáře skončila v pondělí odpoledne nehoda v Jedovnické ulici v Brně. Muž na motocyklu jel podél areálu firmy Sako směrem do Líšně, když mu cestu zkřížil řidič osobního auta Škoda Superb, který jel opačným směrem a odbočoval doleva do areálu. Motocyklista do auta narazil z boku, řekl ČTK mluvčí policistů Pavel Šváb.
"Nyní zjišťujeme míru zavinění účastníků nehody. Přes snahu záchranářů už bohužel nebylo možné muži ve středním věku pomoct," uvedl Šváb.
Poslední dny jsou na jižní Moravě na silnicích poměrně tragické. V noci ze soboty na neděli zemřeli tři lidé na dálnici u Pohořelic, minulý týden zemřel jeden člověk u Branišovic. O několik dnů dříve zemřel člověk při nehodě u Hodonína a cyklistka v Mikulově. Další nehody si vyžádaly několik těžkých zranění. V polovině července se při srážce dvou autobusů u Oleksovic na Znojemsku zranilo 47 lidí.