Brněnská Káznice, kde v minulosti trpěli i političtí vězni, dvěma novými způsoby přiblíží návštěvníkům období nacismu a komunismu. Dnes si lidé poprvé prohlédli multimediální expozici Stíny nad svobodou, přišlo několik desítek zájemců. Ve středu má premiéru interaktivní zážitkové divadlo ŽivoTy mezi zdmi. Obojí je součástí nové programové linie Káznice pamatuje.
Expozice kombinuje umělecká díla, infopanely, zvukové i světelné prvky. "V bývalé vězeňské chodbě, za pomoci hry světel a doprovodu nahrávky, návštěvníci zažijí téměř na vlastní kůži inscenovanou situaci, kdy na několik minut nabydou iluze, jakoby se zpřítomnili v časech, kdy věznice byla ještě funkční," uvedl mluvčí Káznice Radoslav Pospíchal. Nahrávku namluvili brněnští herci.
Zajímavostí jsou světelné varhany v někdejší vězeňské kapli. Expozice se ale neobrací jen do minulosti. "Chtěli jsme ji využít i k úvahám, jak funguje demokracie a co můžeme dělat dnes," řekl David Oplatek ze spolku Tripitaka.
Na prohlídku se zájemci mohou znovu vydat 12. prosince, podmínkou je předchozí registrace. Prohlídka bude stabilní součástí programu Káznice. Přes nejchladnější měsíce ale bude provoz omezený, v prostorách je opravdu zima, řekl za organizátory Pavel Strašák.
Druhou novinkou je autoteatro, tedy interaktivní divadlo připravené na míru pro Káznici. Vychází z její atmosféry, prostoru i příběhů vězněných lidí. Návštěvníci rozdělení do dvojic se stanou diváky i herci zároveň. Obdrží pár bezdrátových sluchátek, nahrávka je poté provede krok po kroku dějem a podá jim instrukce, co mají dělat nebo kam jít.
"Autoteatro je poměrně intimní formát a může být zajímavou volbou pro toho, kdo chce mít pocit, že je aktivním hybatelem a v podstatě tvůrcem toho představení. Během něj jste v úzkém kontaktu s druhou osobou. Střídá se role divácká a herecká – buď vy díky jednoduchým pokynům vykonáváte akci pro partnera naproti vám, a nebo naopak on hraje pro vás," uvedla autorka Marcela Plíhalová.
ŽivoTy mezi zdmi jsou na programu poprvé ve středu a poté znovu 13. prosince. Kapacita je omezená, zájemci si musí rezervovat místa.
Káznice je historický areál mezi Bratislavskou a Cejlem, vznikl v 18. století. Za nacistické okupace a později v 50. letech tam pykali i političtí vězni, včetně básníků Jana Zahradníčka a Zdeňka Rotrekla. V současnosti se tam konají kulturní, vzdělávací i komunitní akce.