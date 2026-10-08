V brněnské Káznici začal komiksový festival Koma, potrvá do neděle

Na současnou slovenskou scénu, komiksy o vztazích nebo fenomén Rychlých šípů se letos zaměří mezinárodní komiksový festival Koma. Začal dnes v brněnské Káznici, potrvá do neděle. Kromě výstav nabízí také debaty či koncerty. Program ČTK za pořadatele poskytla Barbora Orcígr Hora.
Organizátoři upozornili například na výstavu a diskusi ženských komiksových autorek, mezi nimi Kamily Brůčkové, Anny Vohralíkové, Evy Ondové nebo Terezy Šiklové. V další debatě se potkají zástupci ostatních výtvarně a komiksově zaměřených festivalů v Česku. Skupinová výstava Noc nám nepatří přibližuje tvorbu autorů ze Španělska, Argentiny, Polska i Česka.
Součástí přehlídky je vyhlášení výsledků dětské komiksové soutěže Komáček. Základní vstupné na celý festival stojí 350 korun, jednodenní 150 korun. V pátek a sobotu bude areál otevřený až do pozdního večera, v neděli už jen do 17:00.
Komiksový festival Koma se v Brně koná od roku 2015. Zaměřuje se na prezentaci současného autorského komiksu, propojuje české a zahraniční tvůrce, zavedené autory i nové talenty a otevírá prostor pro setkávání odborníků a veřejnosti.