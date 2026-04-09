V brněnské oboře Holedná se narodila selata, jedno je puntíkované

V brněnské oboře Holedná se s jarem opět narodila selata divokých prasat. Zatím jich dvě bachyně porodily osm, přičemž jedno je nikoliv klasicky pruhované, ale puntíkované. Je tak zpestřením pro děti, které s rodiči do obory chodívají. Podle Moniky Neshybové, mluvčí Lesů města Brna, které se o oboru i chov divokých prasat starají, jde o tzv. leucismus. S ním prase v přírodě nepřežije, ale v zajetí se dožívá běžného věku, řekla ČTK.
"Prasata trpící leucismem mají zesvětlenou srst, není to úplný albinismus. A pro šelmy, jako jsou lišky či jezevci, jsou taková zvířata snadnou kořistí. Proto se tato anomálie objevuje zejména u prasat chovaných v oborách," řekla Neshybová. V dalších dnech se očekává, že budou rodit i další bachyně. V oboře jich je aktuálně sedm a kanec jeden, je jim zhruba deset až 15 let.
Lesy města Brna každoročně s ostatními správci obor některé kusy zvířat vyměňují, aby zachovali genetickou pestrost chovu. Regulují i velikost chovu, aby množství zvířat odpovídalo rozloze kančí obory.
Lidé do Holedné, která leží mezi městskými částmi Jundrov, Kohoutovice, Bystrc a Žebětín, chodí na procházky denně. O víkendech při pěkném počasí jsou to stovky lidí, které dojdou až ke kančí oboře.
Chovatelé návštěvníky prosí, a je to i na tabulkách napsané, aby prasatům neházeli žádné krmení. Jsou to sice všežravci, ale pro případ, že chtějí prasatům něco z domu donést, mají k dispozici nádobu, v níž mohou potraviny zanechat. "Oborník jim pak vybere, co je pro ně vhodné. Vysloveně nevhodné je pečivo a plesnivé či hnijící potraviny," řekla Neshybová. Prasata si obvykle pochutnávají na bukvicích, na kukuřici ve směsi s dalším obilím, nepohrdnou žaludy, lidé jim nosí často mrkev. V přírodě však dokážou sníst například i drobné hlodavce.