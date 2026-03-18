V brněnském Novém Lískovci vyroste kaple, čeká na stavební povolení

Stavba kaple sv. Ludmily v brněnském Novém Lískovci čeká na stavební povolení. Po několika letech by se tak městská část mohla dočkat sakrální stavby, která tam dosud chyběla. Stavba má vyjít asi na 15 milionů korun, část chce radnice získat i z veřejné sbírky, řekla dnes ČTK starostka městské části Jana Drápalová (Zelení).
Myšlenka postavit kapli v Novém Lískovci vznikla už v roce 2018. Od té doby radnice vybrala architektonický návrh, připravila projekt, zahájila veřejnou sbírku a nechala požehnat základní kámen. "Doladili jsme některé detaily v projektu a nyní čekáme na stavební povolení," řekla Drápalová.
Kaple s trojúhelníkovým půdorysem bude stát v jižní části Kamenného vrchu, podél chatové oblasti v Travní ulici. Práce na kapli chce radnice koordinovat s výstavbou budoucích družstevních bytů, které mají na Kamenném vrchu v příštích letech vzniknout.
"Jsme spoluinvestorem, tím pádem jsme u celé přípravy výběrového řízení na zhotovitele. Jednou z podmínek je i to, aby nás pustil přes staveniště ke kapli. Až bude zhotovitel bytů na Kamenném vrchu vybrán, budeme s ním ladit harmonogram," uvedla starostka.
Stavba kaple včetně úprav okolí vyjde asi na 15 milionů korun. Peníze poplynou z rozpočtu městské části, přispět však mohou i lidé ve sbírce. "V této fázi byla sbírka spíše místní a ne moc propagovaná, ale až budeme mít stavební povolení, chceme ji rozjet ve větší míře," dodala.