V brněnském Novém Lískovci začala stavba parkovacího domu s 294 místy

V brněnském Novém Lískovci dnes začala stavba čtyřpodlažního parkovacího domu za více než 126 milionů korun. Vznikne v místě stávajícího parkoviště mezi Svážnou, Oblou a Jihlavskou ulicí. Otevřít by se měl příští rok, nabídne 294 míst. Cílem je zlepšit parkování v hustě zastavěném sídlišti. V tiskové zprávě to dnes uvedli zástupci města.
Budova bude zapuštěna do svahu, což zvýší kapacitu. Několik míst bude také opatřeno dobíječkami pro elektromobily. "Celkem 130 míst pro automobily a devět pro motocykly na střeše a na ulici bude v režimu rezidentního parkování v zóně C. Myslelo se také na osoby se zdravotním znevýhodněním, které mají k dispozici osm speciálních stání," uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).
Kvůli výstavbě budou ode dneška uzavřena parkovací stání na jižní straně ulice Oblá, severní strana zůstane v provozu. Řidiči zaparkují na provizorním dočasném parkovišti. "Cesta na Oblé bude i nadále průjezdná, ale zúží se na cca 3,5 metru," řekla starostka městské části Jana Drápalová (Zelení).
Stavbu ze 75 procent zaplatí město z Fondu mobility. Zbylé náklady uhradí městská část, která zpracovala projekt, uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).
Nové parkovací domy mají vzniknout i v jiných městských částech, například v Kohoutovicích nebo v Brně-sever. Tam radnice vytipovala několik lokalit, třeba na Tomkově náměstí či v Bieblově ulici, řekl už dříve ČTK místostarosta Martin Basel (ODS). O stavbu parkovacích domů usilují i v Bystrci, uvedl v posledním vydání radničního zpravodaje místostarosta Tomáš Jára (ODS). Parkování je dlouhodobý problém také v Brně-Vinohradech. I tam je v plánu stavba parkovacích domů.