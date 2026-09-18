V brněnském Starém Lískovci vzniknou na pěti bytových domech zelené střechy

V brněnské městské části Starý Lískovec vzniknou na pěti bytových domech v Dunajské ulici zelené střechy. Pilotní projekt má pomoct se zvládáním letních vln veder. Rekonstrukci za 14,5 milionu korun zaplatí městská část z vlastního rozpočtu, řekl ČTK místostarosta Jiří Dvořáček (KDU-ČSL). Práce by měly začít za tři týdny a dokončení je v plánu na jaře příštího roku, uvedl Dvořáček. Ozeleněná plocha bude činit zhruba 1700 metrů čtverečních.
"Střechy jsou v havarijním stavu, takže zásah je nutný. Zvolili jsme formu zelené střechy právě kvůli vysokým teplotám v letních měsících. Jsem příznivcem zelených střech, podle mě je to lepší ochrana proti vysokým teplotám, než kdybychom je opatřili klasickým asfaltovým povrchem," uvedl Dvořáček.
Zelené střechy zachytí dešťovou vodu a jejich postupným odpařováním se zvýší vlhkost vzduchu na sídlišti. Současně bude podle Dvořáčka vrstva zeleně fungovat jako tepelná izolace, která zabrání přehřívání bytů v nejvyšších patrech panelových domů.
Střechy pokryjí suchomilné rostliny, které budou dobře snášet sucho i teplo. Součástí rekonstrukce je také stavební příprava pro případnou budoucí instalaci fotovoltaických panelů. Pokud bude projekt úspěšný, radnice by v budoucnu chtěla v podobných úpravách pokračovat.