V brněnských Tuřanech vznikne zdravotní středisko za 191 milionů korun

Brno chce na Tuřanském náměstí v Tuřanech vybudovat novou budovu s lékařskými ordinacemi. Investiční záměr, který město aktualizovalo po schválení nového územního plánu, schválili na středečním zasedání brněnští radní, uvedl magistrát v tiskové zprávě.
Dům zdraví by měl stát do roku 2030 a předpokládané náklady přesahují 191 milionů korun. V současnosti zdravotní služby poskytuje v Tuřanech zdravotní středisko v Holásecké ulici. To podle magistrátu zanikne kvůli plánovanému rozšíření sousedního domova pro seniory.
Budova nahradí bývalou pekárnu a poštu. "Po jejich demolici se zde vybuduje nová pošta, ale hlavně lékařské ordinace a další služby související se zachováním dostupnosti základní zdravotní péče. K dispozici budou i cvičení, masáže či rehabilitace," řekla primátorka Markéta Vaňková (ODS).
V plánu je také revitalizace okolí včetně Tuřanského náměstí. "Vznikne tady veřejný prostor vhodný pro kulturní, společenské i komunitní akce, trhy nebo jarmarky. Kapacita parkovacích míst přitom zůstane zachovaná," doplnila primátorka.