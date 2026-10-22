V Bučovicích vznikne bydlení pro zdravotně postižené za 64,2 milionu korun

Komunitní domov pro lidi se zdravotním postižením vznikne v Bučovicích na Vyškovsku. Bezbariérová jednopodlažní stavba nabídne bydlení pro 12 lidí, k dispozici budou mít vlastní pokoje či společenské místnosti. Stavba za 64,2 milionu korun začala dnes symbolickým poklepáním základního kamene a dokončená by měla být na začátku roku 2028, uvedl v tiskové zprávě Petr Holeček z tiskové oddělení Jihomoravského kraje. Projekt je součástí transformace pobytových sociálních služeb v Jihomoravském kraji.
Stavba bude zahrnovat dvě samostatné domácnosti, každá z nich bude pro šest lidí. Obyvatelé domova budou mít vlastní pokoje, společenské místnosti sloužící zároveň jako obývací pokoj, kuchyně a jídelna. Uspořádání má podle kraje podpořit běžný chod domácnosti či zajistit soukromí obyvatel. "Především jde o to, aby lidé se zdravotním postižením měli možnost žít důstojně, rozvíjet své schopnosti, rozhodovat o každodenních věcech a udržovat vztahy se svými blízkými i okolím," uvedl náměstek hejtmana pro sociální péči a rodinnou politiku Roman Celý (KDU-ČSL).
Provozní náklady a zvýšení energetické soběstačnosti budovy má zajistit využití tepelných čerpadel a fotovoltaické elektrárny. Po dokončení bude objekt předán do užívání krajské příspěvkové organizaci Habrovanský zámek, která zajistí poskytování sociální služby.
Komunitní domov pro lidi se zdravotním postižením je druhou zahájenou stavbou ze souboru 19 projektů zařazených do Regionálního akčního plánu deinstitucionalizace sociálních služeb. Prvním zahájeným projektem je stavba v Letovicích na Blanensku.
Transformace pobytových sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením se podle kraje nevztahuje pouze na těchto 19 investičních projektů, ale i na zařízení devíti příspěvkových organizací. Podle údajů kraje využívá jejich služby přibližně 1000 klientů, z nichž zhruba 200 již žije v komunitním bydlení. Transformace vyjde odhadem na dvě miliardy korun, kraj usiluje o využívání dostupných dotačních zdrojů. Také stavbu domova v Bučovicích by dle radního pro investice Davida Grunda (ODS) měly z 85 procent pokrýt evropské peníze.