V Bučovicích získala KDU--ČSL přes 55 procent hlasů, starostou zůstane Horák

V Bučovicích na Vyškovsku získala KDU-ČSL v komunálních volbách přes 55 procent hlasů, starostou města zůstane Jiří Horák, místostarostou by měl zůstat Jan Růžička (oba KDU-ČSL). Lidovci ale i přes výrazné vítězství neplánují město spravovat sami, starosta chce do vedení a výborů zapojit i zástupce dalších kandidátek. V městské radě se například počítá se spoluprací s uskupením Volba pro město. Horák to dnes řekl ČTK.
V sedmitisícových Bučovicích volební účast dosáhla téměř 49 procent. V patnáctičlenném zastupitelstvu bude mít KDU-ČSL devět zástupců. "Jednáme ale s dalšími partnery a předpokládám, že tam bude nějaká širší dohoda. Nebudeme určitě vládnout sami," uvedl Horák. Na úrovni menšího města podle něj není důvod pro vyhraněné koalice a zástupci jiných stran by mohli získat například vedení kontrolních či finančních výborů. V radě města pak počítá přímo se zástupci Volby pro město.
Prioritou pro staronové vedení radnice bude dokončení již rozjetých klíčových investičních projektů. Volební výsledek přesahující 55 procent vnímá starosta jako velký závazek. "Beru to s respektem a pokorou. Je to pro nás závazek, abychom projekty, které jsme započali a o kterých jsme lidem říkali, zdárně dotáhli do konce,“ zdůraznil.
Mezi nejvýznamnější rozpracované akce podle Horáka patří revitalizace brownfieldu po bývalém podniku UP závody, kde vzniká nová městská čtvrť, či přestavba smuteční síně. Město zároveň koordinuje s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) přípravu obchvatu Bučovic.
Na druhém místě v Bučovicích skončilo uskupení ANO a Bučováci, mělo téměř 22 procent a získalo tři mandáty. Zbylá tři uskupení získala po jednom mandátu.