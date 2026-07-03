V části Moravy platí výstraha před zvýšeným rizikem vzniku požárů

V části Moravy je zvýšené riziko vzniku požárů kvůli dlouhotrvajícímu suchu a silnému větru. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes dopoledne vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Platí po zbytek dnešního dne a po celou sobotu, kdy teploty na střední a jižní Moravě mohou dosáhnout až 28 stupňů Celsia a vítr bude mít v nárazech rychlost až 55 kilometrů za hodinu.
Výstraha platí pro celý Jihomoravský kraj, jižní polovinu Olomouckého kraje a západ Zlínského kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu, kouřit a odhazovat cigaretové nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Měli by si také dávat pozor při používání zemědělské techniky. Rovněž v okolí železničních tratí může vzniknout požár vlivem jisker od kol a brzd vlaků.
Právě ve zmíněné části Moravy budou dnes a v sobotu zřejmě nejvyšší teploty v Česku a také jasné a větrné počasí. Zatímco v Čechách se mohou už během soboty objevit deště, ve zbytku země očekávají meteorologové déšť a výjimečně i bouřky až od neděle.