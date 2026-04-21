Martin Klimánek z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity dnes slavnostně složil rektorský slib. Brněnskou školu povede čtyři roky. Akademický senát zvolil Klimánka 35. rektorem Mendelovy univerzity loni v listopadu, ve funkci nahradil Jana Mareše. Spolu s Klimánkem nastoupil od 1. dubna také nový tým prorektorek a prorektorů.
Klimánek se zaměří na kvalitu vzdělávání, spolupráci s praxí i modernizaci univerzitního prostředí. V inauguračním projevu zdůraznil, že univerzitu vnímá jako živý ekosystém založený na vzájemné spolupráci a propojenosti jednotlivých složek.
"Naším cílem není pouze předávat znalosti. Naším cílem je vychovávat absolventy, kteří budou schopni obstát v proměňujícím se světě, nést odpovědnost a aktivně se podílet na jeho formování. K tomu musíme systematicky rozvíjet kvalitu výuky, posilovat její propojení s praxí, ale také využívat potenciálu celoživotního vzdělávání a reagovat na současné vzdělávací trendy a moderní informační technologie," popsal Klimánek.
"Chci vytvářet prostředí, které bude podporovat spolupráci, odpovědnost i otevřenou komunikaci a relevantní diskusi. Jsem přesvědčen, že pouze silná a propojená univerzitní komunita může dlouhodobě obstát a dále se rozvíjet," doplnil Klimánek.
Prorektorkou pro vzdělávací činnost se stala Hana Středová. Za tvůrčí činnost bude zodpovídat Robert Pokluda, za internacionalizaci Martina Rašticová, za strategii a udržitelnost Petr Kupec. Prorektorem pro kvalitu, komunikaci a personální záležitosti je Jiří Skládanka.
Osmačtyřicetiletý brněnský rodák Klimánek vystudoval lesní inženýrství. Odborně se zabývá například aplikovanou geoinformatikou v precizním lesnictví, digitálním modelováním terénu, polohově orientovanými službami, lesnickou tematickou kartografií a uplatněním bezpilotních leteckých systémů. Od roku 2014 působil ve třech funkčních obdobích jako prorektor.
Mendelova univerzita vzdělává odborníky v zemědělství, lesnictví, ekonomii, zahradnictví, regionálním rozvoji a dalších oborech. Její vědci se zabývají například ochranou životního prostředí, klimatickou změnou, udržitelností, vývojem léčiv, bezpečnými potravinami, chováním spotřebitelů, cirkulární ekonomikou a mnoha dalšími oblastmi. Univerzita má pět fakult, čtyři sídlí v Brně, jedna v Lednici na Břeclavsku. Škola má 9200 studentů, z toho 20 procent cizinců.