Zatímco na Zelném trhu v Brně už svítí vánoční strom od minulého pátku, na náměstí Svobody se rozsvítí až v pátek 27. listopadu, tedy před první adventní nedělí. Tento rozdíl v zahájení, který jde na vrub dvou pořadatelství, je letos naposled. Po letošních komunálních volbách a výměně vedení brněnského magistrátu i městské části Brno-střed se politici rozhodli po letech spolupracovat a vytvořit jako dva pořadatelé jedny Vánoce v centru města s totožným dnem zahájení, řekli dnes na tiskové konferenci primátor Jakub Hruška (KDU-ČSL) a místostarosta městské části Libor Zabloudil (STAN).
Magistrát prostřednictvím své příspěvkové organizace TIC zajišťuje program a trhy mimo jiné na náměstí Svobody, Brno-střed primárně na Zelném trhu. Dále je program a stánky na Moravském náměstí, Dominikánském náměstí či nádvoří Staré radnice. Mezi pořadateli panovaly v minulých letech animozity, tiskové konference pořádali samostatně a návštěvníci to pocítili zejména rozdílným začátkem.
Letos situace dospěla k tomu, že na Zelném trhu začaly trhy dokonce o dva týdny dříve, dva týdny před začátkem adventu. "Nyní znovu sedíme u jednoho stolu a mám z toho velkou radost," řekla radní magistrátu a končící ředitelka TIC Jana Janulíková (Za Lužánky).
Hruška si cení především toho, že se organizátoři odhodlali ke spolupráci. "Že chtějí jít cestou stejného začátku a stejného ducha. Pro mě i řadu Brňanů to bylo v minulých letech těžké k pochopení a ještě smutnější bylo, že se našla řada lidí, která trhy kritizovala, ač patří k nejkrásnějším v Evropě. Trhy budou příští rok kratší, více respektovat termín adventu a chceme, aby si udržely ducha, v němž nepřevažuje komerce, ale lokálnost," řekl Hruška.
Podle Zabloudila se má vrátit tradice, kdy se budou rozsvěcet vánoční stromy v jeden den postupně na jednotlivých náměstích. "Lidé vůbec nepoznají, že pořadatelé jsou dva," řekl Zabloudil a dodal, že radnice Brna-střed zvažuje i rozšíření adventních trhů a programu na Mendlovo náměstí a na náplavku. "Na ní by měl být program určený primárně dětem s minimální konzumací alkoholických nápojů," řekl Zabloudil.
Letos najdou lidé v brněnském centru to, na co jsou zvyklí z minulých let. Část stánků zavře 23. prosince, některé budou v provozu až do silvestra.