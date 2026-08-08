V centru Brna se dnes rozhořel táborák, šlo o součást festivalu Marathon hudby

V centru Brna se dnes vpodvečer rozhořel táborák a okolo ohně usedli lidé, aby si opekli špekáčky nebo zazpívali táborové písně. Nevšední akce na náměstí Svobody je součástí festivalu Maraton hudby, který nabízí mimo jiné i koncerty pouličních umělců, takzvaných buskerů. U táboráku vyrostl trampský srub, vystřídalo se v něm několik interpretů. Cílem akce je vytvořit nestandardní zážitek v centru města a setřít hranice mezi tím, jak je kdo starý a z jaké sociální skupiny přichází, řekla dnes ČTK Kateřina Šedá, která je autorkou konceptu bezuličního buskingu.
Festival Maraton hudby nabízí kromě táboráku koncerty různých žánrů pod širým nebem, v klubech i velkých sálech. Tradiční součástí jsou vystoupení pouličních hudebníků v kulisách, které navrhuje a obměňuje Šedá.
Oheň se na náměstí rozhořel okolo 17:00, akce trvá do dnešních 23:00. Lidé se rozprostřeli okolo ohně na lehátkách nebo na dekách. Řada z nich využila možnost opéct si nad ohněm špekáčky, jiní zase jen v poklidu poslouchali hudbu a někteří tančili. Náměstím se nesla třeba píseň Červená řeka, Sluneční hrob nebo Magdalena od současné kapely Jelen. Mezi lidmi byli nejen ti, kteří k táboráku přišli cíleně, ale i kolemjdoucí, které akce zkrátka zaujala a přidali se k ostatním.
"Vychází to z nějaké koncepce bezuličního buskingu, který vychází z myšlenky dostat zajímavé hudebníky na ulice a nějakým způsobem je prolnout s tím publikem, aby chvilku nebylo jasné, kdo je interpret a kdo je to publikum. Ten táborák je takovým logickým vyústěním toho, jak to co nejvíce prolnout," řekla Šedá.
Táborák se konal v centru města i loni, setkal se s nadšenými reakcemi. "Více se snažíme proti loňskému roku, aby se déle držela dramaturgie toho, že se skutečně hraje u ohně. Ty dobré věci z loňska jsme přejali a spíše vylepšili, než že bychom tu dramaturgii měnili," poznamenala Šedá.
Festival Maraton hudby končí v neděli. Závěrečný koncert odehraje v neděli 9. srpna v Uměleckoprůmyslovém muzeu francouzský kytarista s vietnamskými kořeny Nguyen Le a Saiyuki Trio.