V červenci se na jihu Moravy nakazilo žloutenkou nejméně lidí od začátku roku

V červenci se na jihu Moravy nakazilo žloutenkou 29 lidí. Po červnovém nárůstu počtu nemocných jde o pokles na nejnižší hodnotu od začátku letošního roku. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnili jihomoravští hygienici na webu. Epidemie žloutenky začala v Česku loni. V Jihomoravském kraji se onemocnění začalo rychle šířit na podzim.
Od začátku letošního roku evidují hygienici v kraji 451 případů žloutenky, což představuje bezmála třetinu všech případů v republice. "Počet případů má klesající tendenci zejména vlivem intenzivních opatření a očkování osob v rizikovém kontaktu a mimořádného očkování žáků z oblastí s nejvyšším rizikem," uvedla ředitelka protiepidemického odboru Renata Ciupek.
Nejvíce případů je v Brně, které je tak společně s Prahou stále nejvíce postiženým regionem. "Riziko nákazy je i v dalších státech – šest lidí se nakazilo během pobytu mimo území Česka, a to v Egyptě, Itálii, Maďarsku, Polsku, Španělsku a na Ukrajině," uvedla Ciupek. Nákaza je nejčastější mezi lidmi ve věkové kategorii 35 až 54 let. Asi čtvrtinu případů tvoří lidé bez domova a ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Ke každému případu se váže několik dalších lidí, kteří mohou být po kontaktu s nemocným rovněž nakaženi. Protiepidemická opatření zajistili od začátku roku jihomoravští hygienici u více než 2700 lidí, kteří byli v rizikovém kontaktu. "U naprosté většiny těchto osob v rizikovém kontaktu se podařilo včasně podanou postexpoziční vakcinací vzniku jejich onemocnění zabránit," poznamenala Ciupek.
Těsně před prázdninami bylo z prostředků ministerstva zdravotnictví naočkováno více než 1500 dětí, aby nedošlo k dalšímu šíření nákazy v dětských kolektivech, dodala ředitelka.
Infekční žloutenka je akutní virové onemocnění postihující jaterní tkáň. Šíří se fekálně-orální cestou. Prevence zahrnuje řádné mytí rukou po použití záchodu, před každým jídlem nebo pitím a po návratu domů z venkovního prostředí. Nevhodné je společné pití z jedné láhve či sdílení cigarety. Rizikové je i jíst na ulici, pokud si předtím nelze umýt ruce.