V CHKO Pálava se šíří kaktus, je hrozbou pro původní druhy rostlin

V Chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní mrazuvzdorný kaktus - opuncie. Ochranáři jej po Děvíně a Tabulové nově zaznamenali v další tamní rezervaci, na Svatém kopečku u Mikulova. Severoamerická rostlina představuje hrozbu pro původní vzácné druhové složení pálavských stepí, informovali zástupci Správy CHKO Pálava na sociální síti Facebook.
Severoamerická opuncie je v Česku oblíbená mezi pěstiteli díky své schopnosti odolat mrazům. Do volné přírody se tak mohl kaktus dostat vědomou výsadbou. Ochranáři však upozorňují, že se v lokalitě již šíří spontánně. Rostlině vyhovují stále teplejší a sušší podmínky, díky nimž v oblasti nejen přežívá zimy, ale také bohatě plodí.
"Její nápadně červené dužnaté plody jsou lákadlem zejména pro ptáky. Když přeletí na další kopec, kde kaktusová semínka vyloučí, nová nežádoucí populace může začít bez problémů růst," uvedli ochranáři.
Kaktus se však velmi snadno šíří i vegetativně, kdy nový jedinec dokáže zakořenit i z pouhého úlomku rostliny.
Vytvářením souvislých porostů opuncie přitom vytlačuje původní druhy rostlin, jako jsou například pálavské kosatce. Její likvidace je navíc pro ochranáře fyzicky náročná. Správa CHKO v této souvislosti apeluje na veřejnost a pěstitele, aby k výsadbě exotických rostlin přistupovali zodpovědně a nezaváděli je do volné přírody.