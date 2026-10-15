V CHKO Soutok pokračuje záchrana starých dubů a krasce dubového

Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok pokračuje v záchraně starých dubů a kriticky ohroženého brouka krasce dubového. Ve spolupráci s Lesy ČR prosvětluje okolí 228 starých stromů ve třech polesích, aby měly dostatek světla. Správa o tom informovala na svém webu.
Staré stromy, především takzvaní duboví veteráni starší než 150 let, představují podle ochranářů jeden z nejvýznamnějších prvků tamních lužních lesů. Jsou klíčovým útočištěm pro biologické druhy vázané na dřevo.
"Mnohé staré duby však už jen dožívají. Jejich úmrtnost zvyšuje houstnutí lesů a pokles hladiny podzemní vody způsobený zahlubováním koryt řek i nedostatkem srážek. Snahy zajistit a vytvořit další generaci mohutných stromů vedly již před lety k dohodě s lesníky na ponechávání stromů na pasekách a uvolňování stromů ze zapojených porostů," uvedla správa.
V polesí Soutok už jsou práce téměř hotové, ochranáři zasahují také v polesích Tvrdonice a Mikulov.
Na obnovu a záchranu další generace mohutných dubů se ochranáři s lesníky dohodli už v minulosti, kdy začali ponechávat na pasekách jen vybrané stromy. Na tyto kroky navazuje i záchranný program pro krasce dubového. Tento vzácný brouk je vysoce závislý právě na přímém slunečním svitu dopadajícím na kmeny a větve.
Chráněná krajinná oblast Soutok vznikla v létě 2025, je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 byl v lokalitě popsán nový druh brouka, kožojed moravský. Žije tam v tuzemsku nejbohatší populace motýlů nesytek, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb. Vyskytuje se v ní 250 druhů ptáků, z nichž tam140 druhů hnízdí, například vzácný orel královský. Rozlohu má 125 kilometrů čtverečních. Rozkládá se na hranicích s Rakouskem a Slovenskem kolem Břeclavi a Lanžhota. Lokalitě se říká Moravská Amazonie.