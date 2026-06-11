V Dubňanech vzniknou nové zubní ordinace, lidé nebudou muset za zubaři dojíždět

V bývalé kotelně v Dubňanech na Hodonínsku vzniknou nové ordinace pro dva zubaře. Pro zhruba 4000 lidí to znamená, že už nebudou muset za zubaři dojíždět do jiných měst, sdělil ČTK místostarosta města Michal Švagerka (Piráti). Ordinace by se měly otevřít příští rok v březnu.
Město má nyní jednoho zubaře, který podle místostarosty zajistí péči asi o 1500 pacientů. "Zhruba 4000 občanů musí péči vyhledávat jinde. Jezdí do Hodonína, do Brna, slyšel jsem, že někteří snad i do Prahy," uvedl místostarosta. V bývalé kotelně, která dřív sloužila jako autoservis a nyní je asi tři roky nevyužívaná, vzniknou dvě ordinace pro zubaře a jedna pro zubní hygienu. V budoucnu by tam mohl mít zázemí i ortodontista.
Zubaři by v nových ordinacích mohli začít ordinovat příští rok v březnu. "Jsme před podáním žádosti o stavební povolení na rekonstrukci. Do konce prázdnin čekáme, že dostaneme stavební povolení, rekonstrukci odhadujeme na půl roku," uvedl Švagerka.
Město do přestavby kotelny na ordinace investuje asi osm milionů korun. "Je to v podstatě jenom hrubá stavba, bude se to muset postupně znovu udělat, zateplit, dát nová okna, vnitřní příčky, inženýrské sítě," řekl Švagerka. Zhruba za stejnou částku pak budou muset zubaři, kterým bude město ordinace pronajímat, pořídit vybavení.