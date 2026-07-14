V Dyji na Břeclavsku nad ránem uhynulo asi půl tuny ryb kvůli nedostatku kyslíku. Informaci o úhynu uvedlo na webu Povodí Moravy. Státní podnik sleduje situaci v řece pod Novomlýnskými nádržemi až po Břeclav. Předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček ČTK řekl, že rybáři asi na kilometru Zámecké Dyje posbírali přes půl tuny uhynulých ryb. Kvůli suchému a horkému počasí se ve vodě namnožily sinice, které v noci spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace v noci klesá až na nulu. Pokud se v dohledné době situace nezlepší, mohou uhynout další ryby.
"Úhyn je zatím ve stovkách kilogramů, na kilometru Zámecké Dyje jsme zatím posbírali přes půl tuny ryb. Dnes ráno se povedlo dostat ryby po toku níž do Staré Dyje, kde se voda naředí a situace je tam lepší, pomáhalo i to, že hasiči celou noc vodu provzdušňovali," uvedl Láníček.
Sinicím vyhovuje teplo i sucho, protože ve vodě je kvůli němu vysoká koncentrace živin. Hasiči několik dní na různých místech provzdušňují vodu, v pondělí ve 22:00 byli povoláni dobrovolní hasiči do nadjezí v Břeclavi. K provzdušňování použili šest čerpadel. Díky tomu nad jezem v Břeclavi neklesla koncentrace kyslíku na úroveň, která by byla pro ryby nebezpečná.
Klesla však k ránu na hodnotu půl miligramu na litr v odlehčovacím rameni v Poštorné. Proto i tam vodohospodáři povolali dobrovolné hasiče a Povodí Moravy upravilo manipulaci na jezu.
"Přesto ryby uhynuly. Množství sinic v celém toku zůstává i nadále enormní," uvedlo Povodí. Ryby se před masou sinic, které část řeky proměnily v kašovitou hmotu, snaží uniknout.
Od konce června je také mimo provoz elektrárna na Nových Mlýnech. Situace bude kritická i nadále kvůli extrémnímu suchu a vysokým teplotám. Dnes také hrozí bouřky, s nimiž se pojí prudké změny tlaku a teploty, což dále zvyšuje riziko úhynu ryb.
Ministerstvo zemědělství a Povodí Moravy ve společné tiskové zprávě upozornily na to, že je třeba řešit příčinu opakující se situace. "Prioritou musí být modernizace čistíren odpadních vod, účinnější odstraňování fosforu a důslednější nastavení limitů pro vypouštění odpadních vod zejména v citlivých povodích," uvedly. Situaci by podle nich zlepšilo zvýšení hladiny v Nových Mlýnech o 35 centimetrů, kterému ale brání správní žaloba ekologických organizací. Důvodem, proč plán na zvýšení hladiny napadají, je zásah do biotopů cenných druhů živočichů.